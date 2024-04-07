РФ атакувала Україну "шахедами" та балістикою, є поранені в Одесі й Харкові (фото)

Сили ППО збили всі 17 ворожих дронів, які атакували три області — Харківську, Дніпропетровську і Полтавську область. Утім унаслідок падіння уламків троє людей дістали поранення у Харкові. Ще одна жінка поранена через удар балістичною ракетою по Одесі.

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У ніч на 7 квітня Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганської області, балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму та запустила 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, що в Криму. Силам протиповітряної оборони вдалося збити всі ворожі дрони. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

Повітряний напад ворога відбивала авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. ППО працювала у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Фото: скриншот

Обстріл 7 квітня — Харківська область

Внаслідок атаки безпілотниками на Харків поранення дістали троє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram. За його словами, пошкоджено 10 приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі.

"Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці", — написав Синєгубов.

Зі свого боку міський голова Харкова Ігор Терехов о 01:17 у Telegram писав, що Харків відбивається від нашестя ворожих дронів.

"Один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється", — заявив він.

Крім того, о 01:40 російські окупанти вдарили "шахедами" по Лозівському та Харківському районах. Там обійшлося без постраждалих.

Обстріл 7 квітня — Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині голова ОВА Сергій Лисак поінформував про знищення "зграї" з 11 дронів-камікадзе. По два "шахеди" сили ППО збили у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім — оборонці неба ліквідували у Камʼянському. Там через падіння уламків пошкоджені декілька будівель та автівки.

Лисак додав, що опівночі російські окупати вдарили з артилерії по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Наслідки обстрілу поки зʼясовують.

Крім того, ввечері 6 квітня гучно було в одному з населених пунктів Петриківської громади. Уламки російської ракети понівечили два садові будинки, автомобілі і лінію електропередач.

Фото: скриншот

Обстріл 6 квітня — Одеська область

Ввечері 6 квітня Росія вдарила балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі Одеси. Про це йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня. На місці влучання виникла пожежа. Її оперативно ліквідували оборонці.

"Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств — в неї акубаротравма", — заявили в Силах оборони Півдня.

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня сили ППО збили всі 13 "шахедів", які атакували Запорізьку, Одеську та Дніпропетровську області.

6 квітня ЗС РФ обстріляли Покровський район у Донецькій області. Пʼятеро людей загинуло, серед яких 16-річна дівчина.