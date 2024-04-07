На Харківщині планують оголосити примусову евакуацію населення, — ОВА (відео)

Понад 20 населених пунктів Харківщини постійно перебувають під ударами ЗС РФ — це Богодухівський і Куп'янський райони та місто Борова, кажуть в ОВА.

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Російські окупанти посилили обстріл Харкова та Харківської області. Через це ОВА розглядає можливість примусової евакуації. Про це в ефірі телемарафону 7 квітня розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

"7 квітня ворог вдарив по центру міста по житловій забудові — 4 людини отримали поранення. Також вночі були обстріляний Харків та територія області "шахедами". Цілив по нашій енергетичній системі. Ми відновлюємося, щоб стабілізувати ситуацію з електропостачанням, щоб у людей хоч і вимикали світло, але було з плановими графіками", — сказав очільник ОВА.

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Він додав, що поки про блекаут не йдеться, є тільки планові відключення, бо не вистачає електроенергії для населення. В середньому відключається світло на 7 годин щодня, переважно вночі.

"Наразі щодо ліквідації наслідків працюють понад 400 працівників ДСНС та понад 200 енергетиків", — проінформував Олег Синєгубов.

За його словами, зараз понад 20 населених пунктів Харківщини постійно перебувають під ударами ЗС РФ — це Богодухівський, Вовчанський, Ізюмський, Куп'янський напрямки та місто Борова.

"Ми лише завершили по Куп'янському напрямку евакуацію у примусовий спосіб з 18 населених пунктів. Зараз оголошено евакуацію з 40 населених пунктів з 4 громад. Розглядаємо евакуацію населення на півночі області. Це Харківський і Богодухівський райони, Золочівський напрямок. У прикордонних з РФ населенних пунктах, за нашою інформацією та за інформацією поліції, дітей вже немає. Ми це промоніторимо ще раз, і напевно, будемо ухвалювати рішення, що навіть ті населені пункти, які розташовані далі від кордону, але які перебувають під обстрілами, будуть евакуйовані", — сказав керівник військової адміністрації.

Питання про евакуацію розглянуть на засіданні Ради оборони області.

Нагадаємо, що 6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз Харків не перебуває в небезпеці та є захищеним. Він зауважив, що йдеться не про протиповітряний захист, а про оборонні рубежі та військо.

Раніше ветеран АТО Євген Дикий розповів, що найближчим часом ворог не наступатиме на Харків, проте не перестане його бомбити.