Наступальний імпульс ЗС РФ збитий за окремими напрямками, — експерт (відео)

За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, армія РФ має сили для реалізації наступальних дій, але вже не на всій протяжності фронту.

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Засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко 7 квітня заявив, що Збройні сили Російської Федерації мають резерви в живій силі та техніці для реалізації наступальних дій, але вже зовсім не такі, як наприкінці 2023 року. Наступати на всій лінії фронту російська армія більше не може. Про це генерал-лейтенант сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"У них (росіян — ред.) є резерви озброєнь і техніки — старої техніки і озброєнь. І по людях. Вони активно займаються призовом з 1 квітня. Крім того, триває прихована мобілізація, підписання договорів, і будь-які важелі задіють для того, щоб залучити до збройних сил своїх громадян", — сказав Романенко.

На його думку, керівництво ЗС РФ особливо не шкодує військовослужбовців. Якщо не встигають підготувати резерви для організації штурму, то вперед посилають менш підготовлених. Таким чином росіяни виявляють нашу систему вогню для того, щоб потім завдати ударів по ній.

Генерал-лейтенант зазначив, що, діючи таким чином, армія РФ має сили для реалізації наступальних дій, але вже не на всій протяжності фронту.

"Так, як вони з кінця минулого року проводили наступ, на це вже сил немає. Імпульс наступальний збитий за окремими напрямками. Але, на жаль, за низкою — шість тих, про які говорить Генеральний штаб (ЗСУ — ред.), — ще є можливості. І вони проводять наступальні дії. Тактичного рівня. Намагаються проводити", — зазначив Ігор Романенко.

За його словами, президент РФ Володимир Путін і його військове оточення зараз намагається використати те, що співвідношення сил, боєприпасів, наприклад, за добу відрізняється вп'ятеро.

"Наші артилеристи за добу мають можливість використати до двох тисяч боєприпасів, то російські — від десяти і більше", — пояснив Романенко.

Він зазначив, що ближче до осені можна говорити про наступальні дії ЗСУ і деокупацію території України.

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Нагадаємо, 7 квітня повідомлялося, що за словами Володимира Зеленського, у ЗСУ є дефіцит боєприпасів і ракет ППО. Солдат із позивним "Безумный Макс" знайшов 14 000 російських снарядів і створив 4000 боєприпасів для БПЛА, які передав Силам оборони.