Наступательный импульс ВС РФ сбит по отдельным направлениям, — эксперт (видео)

По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, армия РФ имеет силы для реализации наступательных действий, но уже не на всей протяженности фронта.

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Основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко 7 апреля заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации имеют резервы в живой силе и технике для реализации наступательных действий, но уже совсем не такие, как в конце 2023 года. Наступать на всей линии фронта российская армия больше не может. Об этом генерал-лейтенант сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"У них (россиян — ред.) есть резервы вооружений и техники — старой техники и вооружений. И по людям. Они активно занимаются призывом с 1 апреля. Кроме того, продолжается скрытая мобилизация, подписание договоров, и любые рычаги задействуют для того, чтобы привлечь в вооруженные силы своих граждан", — сказал Романенко.

По его мнению, руководство ВС РФ особенно не жалеет военнослужащих. Если не успевают подготовить резервы для организации штурма, то вперед посылают менее подготовленных. Таким образом россияне выявляют нашу систему огня для того, чтобы потом нанести удары по ней.

Генерал-лейтенант отметил, что, действуя таким образом армия РФ имеет силы для реализации наступательных действий, но уже не на всей протяженности фронта.

"Так, как они с конца прошлого года проводили наступление, на это уже сил нет. Импульс наступательный сбит по отдельным направлениям. Но, к сожалению, по ряду — шесть тех, о которых говорит Генеральный штаб (ВСУ — ред.), — еще есть возможности. И они проводят наступательные действия. Тактического уровня. Пытаются проводить", — отметил Игорь Романенко.

По его словам, президент РФ Владимир Путин и его военное окружение сейчас пытается использовать то, что соотношение сил, боеприпасов например, за сутки отличается в пять раз.

"Наши артиллеристы за сутки имеют возможность использовать до двух тысяч боеприпасов, то российские — от десяти и больше", — объяснил Романенко.

Он отметил, что ближе к осени можно говорить о наступательных действиях ВСУ и деоккупации территории Украины.

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Напомним, 7 апреля сообщалось, что по словам Владимира Зеленского, у ВСУ существует дефицит боеприпасов и ракет ПВО. Солдат с позывным "Безумный Макс" нашел 14 000 российских снарядов и создал 4000 боеприпасов для БПЛА, которые передал Силам обороны.