Наступление ВС РФ на Харьковщине: в командовании рассказали о тактике противника (видео)

Интенсивность боевых действий на севере Харьковской области колеблется. Оккупанты пытаются наступать в направлении Липцов, однако ВСУ срывают вражеские замыслы, рассказал спикер ОТУВ "Харьков" Юрий Повх.

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Большая часть Волчанска Харьковской области находится под украинским контролем, в городе в течение суток не велись уличные бои. Об этом сообщил спикер ОТУВ "Харьков" Юрий Повх в эфире телемарафона.

Он отметил, что в целом уличные бои продолжаются, однако их не было в течение суток. 27 мая произошло десять боевых столкновений.

"Большую часть города наши военные контролируют, россияне могут рассчитывать там на несколько процентов", — сказал Юрий Повх.

По его словам, украинская артиллерия и другие средства огневого воздействия наносят врагу потери. Так в течение суток было уничтожено около 250 оккупантов. Тогда как интенсивность боевых действий колеблется, в направлении Липцев противник пытается наступать, используя тактику малых групп. Однако планы россиян срываются ударами украинской артиллерии.

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Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 27 мая рассказали, что украинские военные продвинулись в направлении Липцов Харьковской области. По сообщению российских военкоров, ВС РФ якобы продвинулись к центру Волчанска, тогда как Силы обороны находятся на Волчанском агрегатном заводе и северном берегу реки Волчья.

27 мая заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что сейчас ситуация на Харьковщине стабилизирована и не критична. По его словам, наступательная инициатива россиян в регионе была сбита, однако не нужно обманывать себя, что все хорошо.