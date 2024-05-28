ВСУ отбили территорию возле Липцов на Харьковщине: что еще изменилось на фронте (карта)

Российские войска продолжили наступление вблизи Волчанска Харьковской области, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было. В центре населенного пункта продолжаются ожесточенные бои, рассказали в ISW.

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Вооруженные силы Украины продвинулись в направлении Липцов Харьковской области, тогда как россияне продолжают атаковать возле этого населенного пункта и села Терновая. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 27 мая.

"Украинские силы недавно совершили незначительное продвижение к северу от города Харькова в направлении Липцев на фоне продолжающихся атак России 27 мая", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 27 мая, ВСУ недавно удалось отбить часть территории в полях к северу от Липцов. По словам российского военкора, оккупанты якобы продвинулись на глубину до 500 метров возле населенного пункта, однако в ISW не нашли подтверждения этому.

Аналитики отметили, что россияне продолжили наземные атаки возле Липцов и Терновой. В Минобороны РФ заявляли, что их армия якобы отразила украинскую наземную атаку у Глубокого.

27 мая российские военные продолжили наступление возле Волчанска, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было. По информации российских милблогеров, ВС РФ якобы незначительно продвинулись в центре населенного пункта, там продолжаются ожесточенные бои. Кроме этого, они отметили, что Силы обороны находятся на Волчанском агрегатном заводе в центре города и на северном берегу реки Волчья. В Генштабе ВСУ сообщили, что противник продолжил наземные атаки вблизи Старицы.

Ситуация в Харьковской области

Ситуация на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ, в течение 27 мая на Харьковском направлении произошло десять боевых столкновений. Украинские военные отбили шесть атак в районах Липцы, Старицы и Волчанска. Бои продолжались возле Старицы и Тихого, ситуация контролируемая, Силы обороны наносят потери оккупантам.

Напомним, 27 мая в пресс-службе ССО сообщили о налете на российских военных в Харьковской области. Во время боя было ликвидировано 11 российских оккупантов, еще троих взяли в плен.

В тот же день заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал, что на Харьковщине ситуация стабилизировалась, однако противник не отказался от своих планов. По его словам, предыдущие российские шаги были прощупыванием украинской обороны.