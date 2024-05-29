Разбили и уничтожили: пограничники ликвидировали вражеские пушки и оккупантов (видео)

После первых сбросов взрывчатки на укрытие оккупантов несколько россиян остались живыми, однако украинские бойцы через некоторое время точно залетели дроном в окопы и уничтожили их.

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Бойцы бригады "Месть", которая относится к Государственной пограничной службе Украины, уничтожили две вражеские пушки, укрытие и нескольких оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"FPV-дронами бойцы бригады "Месть" "разобрали" на металлолом 2 вражеские гаубицы Д-30 и Д-20 на Бахмутском направлении. И чтобы дважды не вставать — сбросами с Mavic и ударных дронов сразу разбили укрытия и живую силу врага", — говорится в сообщении.

Пограничники также обнародовали видео уничтожения российской техники и личного состава противника.

На кадрах сначала видно, как дроны уничтожают гаубицы. Далее украинские защитники сбрасывают взрывчатку на укрытие оккупантов и попадают куда нужно.

На видео можно увидеть, что несколько оккупантов в окопах остаются живыми, но не встают. Тогда оператор украинского дрона подлетает к окопу и прицельно бьет по россиянам. Дрон взрывается вместе с оккупантами.

Напомним, 28 мая Третья отдельная штурмовая бригада захватила в плен крупную партию оккупантов.

27 мая пулеметчик Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожил нескольких оккупантов, которые пытались прорваться к украинским позициям на мотоцикле.