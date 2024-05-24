Техника и личный состав: бойцы "Кабул 9" показали кадры ночной охоты на ВС РФ (видео)

По данным украинских защитников из ГУР МОУ, за ночное время суток удалось поразить не только военный транспорт противника, но и ликвидировать личный состав оккупантов.

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Украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам на поле боя и активно уничтожают вражескую технику. Деталями по этому поводу поделились в Главном управлении разведки Министерства обороны (ГУР МОУ).

Разведчики постоянно продолжают борьбу с вражеской армией и в этот раз устроили ночную охоту на технику ВС РФ. Очередную добычу получили бойцы подразделения ГУР МОУ "Кабул 9".

"За одну ночь уничтожили несколько единиц военного транспорта и техники врага. В результате ночной работы разведчиков российские оккупанты также понесли потери среди личного состава", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно заметить, как при помощи дронов удается успешно наносить удары по противнику, в результате которых он несет значительные потери и не может выполнить поставленные задачи.

Какие именно виды техники удалось уничтожить и сколько личного состава потерял противник — на момент публикации материала неизвестно.

"Охота продолжается", — подытожили в ГУР МОУ.

Напомним, 22 мая сообщалось, что бойцы НГУ уничтожили российские "танки-сараи" возле Лимана. Вражескую технику удалось ликвидировать с помощью беспилотников. Они нанесли точные удары, после чего россияне понесли потери.

20 мая появилась информация, что ВСУ уничтожили группу россиян, которые решили "поиграть" в вечерний штурм. Украинские защитники обнаружили вражескую пехоту еще в момент, когда те накапливали силы ближе к передней линии, а затем нанесли удар противник приблизился и начал штурмовать позиции Сил обороны.