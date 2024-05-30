ЗС РФ перейшли до нової тактики на Харківщині: Сирський назвав її особливості (фото)

На Харківщині ворог сконцентрував недостатньо сил для повномасштабного наступу та прориву оборони. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, створення резерву боєприпасів допомогло знизити можливості росіян.

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Збройні сили Російської Федерації нарощують своє угрупування на напрямку голодного удару Стрілеча — Липці та в районі Вовчанська Харківської області. Детальніше про ситуацію в регіоні розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

"Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча — Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів", — сказав Олександр Сирський.

За його словами, цих ворожих сил наразі недостатньо для повномасштабного наступу та прориву української оборони. Крім цього, завдяки посиленню оборони ЗСУ шляхом перекидання резервів дії росіян ускладнені.

Сирський наголосив, що ефективне ураження ворога та зниження його наступальних можливостей забезпечило створення резерву боєприпасів. У результаті ЗС РФ перейшли до тактики ураження українських підрозділів вогнем з артилерії та ударами КАБів.

"У цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів", — зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що вживаються невідкладні заходи щодо вдосконалення системи управління ППО, її автоматизації й поєднання з вогневими засобами сухопутних військ у комплексі з системою РЕБ.

Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

Нагадаємо, 29 травня генерал, голова СЗР (2005–2010) Микола Маломуж повідомив, що російські військові використовують різні комбінаційні формати на півночі Харківської області. За його словами, ворог атакує КАБами, ракетними системами.

Того ж дня один із засновників проєкту DeepState Роман Погорілий заявив, що ЗС РФ не застосували всі сили на Харківщині, які накопичили на кордоні. Нині ворог намагається використати будь-яку можливість просунутися, не жаліючи особовий склад.