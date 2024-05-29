РФ застосувала різні комбінаційні формати на Харківщині: що відомо про тактику ворога (відео)

Окупанти прорахувалися в плані тактичних наступальних операцій у Харківській області. Вони хотіли захопити Вовчанськ, Липці та пройти ще 30–40 кілометрів, проте ЗСУ зупинити противника на підготовлених позиціях, розповів генерал Микола Маломуж.

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На Харківському напрямку Збройні сили Російської Федерації використовують різні комбінаційні формати. Детальніше про це розповів генерал, голова СЗР (2005–2010) Микола Маломуж в ефірі "Еспресо".

Він наголосив, що росіяни застосовують не лише штурми малими групами. Йдеться про удари КАБами, зокрема, ракетними системами. Після чого йде штурм, відхід та знову удари, після чого заходить спецназ. За словами Маломужа, це комбіновані моделі, які українські військові вже освоїли. Також ворог використовує термобаричні боєприпаси, що вибухають.

"Вони створюють вакуумні удари по людях, які знаходяться не тільки в окопах, а також у бліндажах та інших місцях", — сказав Микола Маломуж.

Він розповів, що українці також використовують інші засоби на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та Липців.

Маломуж зазначив, що в Харківській області російські військові прорахувалися в плані тактичних наступальних операцій. Вони хотіли зайти, захопити Вовчанськ, Липці та рухатися на 30–40 кілометрів, долаючи другий та третій рубежі укріплення, які були підготовлені. Так ЗСУ вдалося зупинити противника на позиціях, які були завчасно підготовлені. Також були направлені бойові частини з деяких секторів, залучалися командири, військові з досвідом подібної боротьби та новий командувач, який ефективно працював на півдні. В результаті вдалося стабілізувати ситуацію.

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Нагадаємо, 29 травня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що ЗС РФ можуть продовжити наступ у Харківській області, оскільки ворог планує наблизитися до обласного центру. За його словами, росіяни й надалі створюватимуть загрози для України.

28 травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що ЗС РФ атакують Харківську область, застосовуючи ракети й авіабомби, зокрема й бомби ФАБ-500. Він наголосив, що попри атаки ворог не може просунутися в районі Вовчанська.