РФ применила различные комбинационные форматы на Харьковщине: что известно о тактике врага (видео)

Оккупанты просчитались в плане тактических наступательных операций в Харьковской области. Они хотели захватить Волчанск, Липцы и пройти еще 30–40 километров, однако ВСУ остановили противника на подготовленных позициях, рассказал генерал Николай Маломуж.

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На Харьковском направлении Вооруженные силы Российской Федерации используют различные комбинационные форматы. Подробнее об этом рассказал генерал, глава СВР (2005–2010) Николай Маломуж в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что россияне применяют не только штурмы малыми группами. Речь идет об ударах КАБами, в частности, ракетными системами. После чего идет штурм, отход и снова удары, после чего заходит спецназ. По словам Маломужа, это комбинированные модели, которые украинские военные уже освоили. Также враг использует термобарические боеприпасы, которые взрываются.

"Они создают вакуумные удары по людям, которые находятся не только в окопах, а также в блиндажах и других местах", — сказал Николай Маломуж.

Он рассказал, что украинцы также используют другие средства на Харьковском направлении, в районе Волчанска и Липцов.

Маломуж отметил, что в Харьковской области российские военные просчитались в плане тактических наступательных операций. Они хотели зайти, захватить Волчанск, Липцы и двигаться на 30–40 километров, преодолевая второй и третий рубежи укрепления, которые были подготовлены. Так ВСУ удалось остановить противника на позициях, которые были заблаговременно подготовлены. Также были направлены боевые части из некоторых секторов, привлекались командиры, военные с опытом подобной борьбы и новый командующий, который эффективно работал на юге. В результате удалось стабилизировать ситуацию.

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Напомним, 29 мая директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что ВС РФ могут продолжить наступление в Харьковской области, поскольку враг планирует приблизиться к областному центру. По его словам, россияне и в дальнейшем будут создавать угрозы для Украины.

28 мая спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что ВС РФ атакуют Харьковскую область, применяя ракеты и авиабомбы, в том числе и бомбы ФАБ-500. Он отметил, что несмотря на атаки враг не может продвинуться в районе Волчанска.