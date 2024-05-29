ВС РФ хотят подойти к Харькову, поэтому продолжат наступление в области, — Згурец (видео)

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express, противник не намерен отказываться от своих планов на поле боя и дальше будет создавать угрозы для украинцев. Особая опасность есть для всей Харьковской области, где россияне используют резервы и различное вооружение.

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Российские оккупанты уже несколько недель продолжают наступление в Харьковской области и с большой вероятностью это продолжится в ближайшее время. Противник намерен приблизиться к областному центру. Об этом детальнее рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, россияне не собираются отказываться от своих планов и дальше будут создавать угрозы для Украины на разных направлениях. В частности речь идет про северное.

"Вероятно там продолжается определенная перегруппировка и противник продолжит попытки продвигаться на этом направлении, создавая условия для приближения к Харькову. Сил для захвата города у оккупантов недостаточно. Но в любом случае подходы, связанные с отвлечением украинских сил и резервов с других направлений, являются целью у противника. Поэтому это направление остается сложным, как и все направления боевых действий", — заявил Сергей Згурец.

Отдельно аналитик добавил, что сейчас продолжаются бои в северной части города Волчанск, недалеко от границы с Россией. ВС РФ, вероятнее всего, продолжат действовать на этом направлении, однако Силы обороны приостановили их продвижение. Тужа перебросили дополнительные подразделения ВСУ.

А вот что касается угрозы для Харькова, то она существовала еще до того, как противник начал новое наступление.

"Когда мы говорим о тактико-технических характеристиках, то понимаем, что сейчас от Липцов до Харькова, в самых коротких участках примерно 21 км. Действительно, есть образцы артооружия, которые РФ может подтянуть на дистанцию до 25 км и использовать ствольную артиллерию для ударов по Харькову. Но РФ и до этого времени имела возможность осуществлять удары по этому городу-миллионнику, используя системы залпового огня, в частности РСЗО "Смерч" с дальностью 120 км, управляемые авиабомбы и крылатые ракеты", — подытожил Сергей Згурец.

Напомним, 28 мая сообщалось, что ВС РФ хотят расширить зону боевых действий на границе, о чем заявили в Государственной пограничной службе. По словам спикера ведомства Андрея Демченко, противник пытается рассредоточить украинские силы по всему фронту. Активнее всего по-прежнему в Харьковской области.