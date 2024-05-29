ЗС РФ хочуть підійти до Харкова, тому продовжать наступ в області, — Згурець (відео)

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, противник не має наміру відмовлятися від своїх планів на полі бою і надалі створюватиме загрози для українців. Особлива небезпека є для всієї Харківської області, де росіяни використовують резерви та різне озброєння.

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Російські окупанти вже кілька тижнів продовжують наступ у Харківській області та з великою ймовірністю це продовжиться найближчим часом. Противник має намір наблизитися до обласного центру. Про це детальніше розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, росіяни не збираються відмовлятися від своїх планів і далі створюватимуть загрози для України на різних напрямках. Зокрема йдеться про північний.

"Ймовірно там триває певне перегрупування і противник продовжить спроби просуватися на цьому напрямку, створюючи умови для наближення до Харкова. Сил для захоплення міста в окупантів недостатньо. Але в будь-якому разі підходи, пов'язані з відволіканням українських сил і резервів з інших напрямків, є ціллю у противника. Тому цей напрямок залишається складним, як і всі напрямки бойових дій", — заявив Сергій Згурець.

Окремо аналітик додав, що наразі тривають бої в північній частині міста Вовчанськ, неподалік від кордону з Росією. ЗС РФ, найімовірніше, продовжать діяти на цьому напрямку, однак Сили оборони призупинили їхнє просування. Туди перекинули додаткові підрозділи ЗСУ.

А ось що стосується загрози для Харкова, то вона існувала ще до того, як противник почав новий наступ.

"Коли ми говоримо про тактико-технічні характеристики, то розуміємо, що зараз від Липців до Харкова, на найкоротших ділянках приблизно 21 км. Дійсно, є зразки артозброї, які РФ може підтягнути на дистанцію до 25 км і використовувати ствольну артилерію для ударів по Харкову. Але РФ і до цього часу мала можливість здійснювати удари по цьому місту-мільйоннику, використовуючи системи залпового вогню, зокрема РСЗВ "Смерч" із дальністю 120 км, керовані авіабомби та крилаті ракети", — підсумував Сергій Згурець.

Нагадаємо, 28 травня повідомлялося, що ЗС РФ хочуть розширити зону бойових дій на кордоні, про що заявили в Державній прикордонній службі. За словами спікера відомства Андрія Демченка, противник намагається розосередити українські сили по всьому фронту. Найактивніше, як і раніше, у Харківській області.