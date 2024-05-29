З Харківщиною росіяни ще не закінчили, мають ресурс наступати, — аналітик (відео)

Поки що передчасно казати, що наступ окупантів на сході України вичерпався. Армія РФ накопичила ресурси на кордоні й ще не кидала їх у бій, каже співзасновник проєкту DeepState.

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Наступ окупантів на Харківщину ще не закінчився, адже вони не застосували всі сили, що накопичили на кордоні. Всі заяви про повне зупинення росіян та зрив їхнього наступу треба сприймати обережно та вичекати деякий час: не відомо, чи кинуть вони все у бій. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів один із засновників проєкту DeepState Роман Погорілий.

Він зазначив, що зараз на Харківщині армія РФ діє активно і намагається використати будь-яку можливість просуватись, не жаліючи власних людей. В окупантів залишаються невиконаними завдання зі взяття Липців та Вовчанська.

"Зараз московити там застрягли завдяки звитязі українських героїв, — зазначає Погорілий. — Але ворог зараз підтягує все що тільки є, особливо багато піхоти, і тільки от завдяки тому, що наші бійці наносять ураження FPV-дронами та артилерією по будь-якому скупченню росіян, то дійсно плани армії РФ зриваються".

На думку експерта, передчасно робити якісь висновки про кількість техніки армії окупантів, про їхні запаси чи можливість її виробляти. Росіяни кидають в бій все, причому міксуючи старі радянські екземпляри та новітні типи озброєнь.

"Лізуть з усіх щілин, використовують все що стріляє та їздить, — зазначає аналітик. — Багато випадків, коли позиції ЗСУ штурмує сучасний російський Т-90М разом з якимось допотопним екземпляром. Треба розуміти, що все це стріляє та вбиває однаково. На наше щастя, що вони використовують техніку безглуздо, бо якби вони діяли розумніше та виваженіше, то у нас би були б проблеми".

Погорілий наголошує, що армія РФ не відмовилась від "м'ясних штурмів". Окупанти продовжують діяти великими групами піхоти й можуть собі дозволити втрачати по тисячі бійців в бойових умовах, де за розумного підходу втрати складали б не більше сотні.

Нагадаємо, 28 травня повідомлялося, що ЗС РФ хочуть розширити зону бойових дій на кордоні, про що заявили в Державній прикордонній службі. За словами спікера відомства Андрія Демченка, противник намагається розосередити українські сили по всьому фронту. Найактивніше, як і раніше, у Харківській області.