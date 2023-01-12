"Неймовірна точність": екіпаж PzH 2000 розповів про свою роботу (відео)

За словами бійця із позивним "Правда", САУ показує високий темп стрілянини в автоматичному режимі. За два місяці вони вистріляли близько 1300 боєприпасів.

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Українські військові з 43 окремої артилерійської бригади високо оцінюють німецькі САУ PzH 2000. Про це повідомляється в репортажі The Sun.

За словами артилериста з позивним "Правда", САУ чудово показує в автоматичному режимі стрілянину. Темпи стрілянини також приємно вражають. За два місяці екіпаж здійснив близько 1300 пострілів.

"Стріляє дуже швидко. Стріляє дуже точно, якщо все робити правильно, стріляє неймовірно точно", — ділиться військовий.

Також він додає, що, по суті, німецька САУ PzH 2000 проходить перше серйозне випробування на війні. Її раніше застосовували у бойових діях в Афганістані, проте різниця в умовах колосальна. Машина, на думку бійця, показує себе добре. У ході репортажу показано також роботу одного з військових на бортовому комп'ютері.

Додамо, серед особливостей машини є те, що вона автоматично коригує зброю після кожного пострілу. У перші хвилини вона здатна видавати до 7-9 пострілів за хвилину. Потім швидкострільність зменшується.

Нагадаємо, 23 грудня у Литві завершили навчання українських механіків для ремонту Pzh 2000. Група із 18 осіб вже покинула країну після успішного освоювання.

22 грудня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що у країні критичний стан армії. Боєприпасів у війні такою ж інтенсивною, як в Україні, вистачить лише на три дні битв.