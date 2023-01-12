"Невероятная точность": экипаж PzH 2000 рассказал о своей работе (видео)

По словам бойца с позывным "Правда", САУ показывает высокий темп стрельбы в автоматическом режиме. За два месяца они выстреляли около 1300 боеприпасов.

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Украинские военные из 43-й отдельной артиллерийской бригады высоко оценивают немецкие САУ PzH 2000. Об этом сообщается в репортаже The Sun.

По словам артиллериста с позывным "Правда", САУ отлично себя показывает в автоматическом режиме стрельбы. Темпы стрельбы также приятно удивляют. За два месяца экипаж совершил около 1300 выстрелов.

"Стреляет очень быстро. Стреляет очень точно, если все делать правильно, стреляет невероятно точно", — делится военный.

Также он добавляет, что по сути, немецкая САУ PzH 2000 проходит первое серьезное испытание на войне. Ее раньше применяли в боевых действиях в Афганистане, однако разница в условиях колоссальна. Машина по мнению бойца, показывает себя хорошо. В ходе репортажа показана также работа одного из военных на бортовом компьютере.

Добавим, среди особенностей машины то, что она автоматически корректирует орудие после каждого выстрела. В первые минуты она способна выдавать до 7-9 выстрелов в минуту. Затем скорострельность уменьшается.

Напомним, 23 декабря в Литве завершили обучение украинских механиков для ремонта Pzh 2000. Группа из 18 человек уже покинула страну после успешного осваивания.

22 декабря министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в стране критическое состояние армии. Боеприпасов в войне такой же интенсивной, как в Украине, хватит всего на три дня сражений.