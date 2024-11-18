Знищують танки та невловимі до GPS: Німеччина передасть Україні дрони Mini-Taurus (фото)

Це високотехнологічні літальні апарати зі штучним інтелектом, дальність дії яких в чотири рази більша, ніж в українських дронів. Управляти ними можна за допомогою ШІ, а ціна за один дрон дешевша за американські та російські аналоги.

Німеччина поставить Україні інноваційні бойові дрони з технологіями штучного інтелекту "Helsing", які в професійному середовищі їх називають "Mini-Taurus". Про це повідомляє Bild.

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Зазначається, що контракт був укладений між Міністерством оборони України та німецькою компанією в галузі штучного інтелекту Helsing у вересні 2024 на постачання 4 000 так званих "ударних дронів". Масова поставка почнеться з грудня. Очікується по кілька сотень дронів на місяць.

Дрони "Helsing" — високотехнологічні літальні апарати зі штучним інтелектом, у професійному середовищі їх називають Mini-Taurus. Вони мають дальність дії в чотири рази більше за українські дрони-камікадзе. Їх вибухівки достатньо для знищення російських танків, дрони можуть вражати цілі, що рухаються в повітрі.

Управляти дронами можна за допомогою штучного інтелекту. Вони оснащені програмним забезпеченням, що робить їх практично несприйнятливими до російського приглушення GPS та інших методів електронної війни. Ціна за один дрон значно нижча за американські аналоги (наприклад, Switchblade 600 коштує приблизно 100 000 євро) або російські (Zala Lancet — 35 000 євро).

"Дрон як би сам аналізує місцевість, використовуючи тисячі орієнтирів, щоб визначити своє місце розташування. Це допомагає оператору зберігати курс навіть у складних погодних умовах чи зруйнованих зонах. Коли мету знайдено й оператор її підтверджує, дрон самостійно вражає мету. Дрони "Helsing" можуть вражати цілі навіть у разі втрати радіозв'язку, якщо солдат задасть команду заздалегідь. Їхня точність значно вища порівняно з повністю керованими вручну бойовими дронами", — пише видання з посиланням на власні джерела.

Журналісти зазначать, що за відповідних погодних умов дрони можуть атакувати російські цілі з напрямку сонця. Водночас вони залишають мінімальний час для реакції.

Перші дрони вже використовується на полі бою. "Суворо засекречена нова суперзброя" з Німеччини після успішних випробувань вже використовується на сході України "в реальних умовах".

"Я дуже радий, що саме зараз починається постачання цих ударних дронів зі ШІ. Ця зброя дозволить українським збройним силам завдавати ударів по високопріоритетним російським військовим цілям, наприклад, командним пунктам чи логістичним об'єктам", — прокоментував постачання дронів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Нагадаємо, нещодавно кандидат у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц зазначив, що готовий в разі обрання на посаду провести телефонну розмову з президентом Російської Федерації щодо врегулювання війни в Україні та висунути Росії ультиматум про припинення бойових дій в Україні. В разі невиконання ультиматуму Фрідріх Мерц готовий поставити Україні крилаті ракети Taurus.