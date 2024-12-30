Украинские бойцы испытали немецкий беспилотный перехватчик "Шахедов" TYTAN (видео)

В отличие от классических ударных беспилотников, этот дрон не оснащен взрывчаткой и уничтожает цель физическим столкновением.

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Операторы беспилотных систем Сил обороны Украины успешно испытали новый дрон-перехватчик разработки немецкой компании TYTAN Technologies. Об этом 29 декабря сообщил канал German Aid to Ukraine.

Испытания дрона прошли в присутствии представителей Вооруженных сил Украины, которые отметили его высокие эксплуатационные возможности. Сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве между немецкими разработчиками и украинскими инженерами. Цель – объединить усилия для создания усовершенствованных решений в области беспилотных технологий.

Характеристики аппарата

Дрон TYTAN способен развивать скорость до 300 км/ч и имеет эффективную дальность полета до 20 км. Отмечается, что в отличие от классических ударных беспилотников, этот аппарат не оснащен взрывчаткой и уничтожает цель физическим столкновением.

Производитель планирует в будущем интегрировать систему автонаведения, что еще больше повысит его точность и эффективность.

Одной из ключевых особенностей Tytan является использование 3D-печати при создании корпуса. Это значительно снижает стоимость производства и позволяет адаптировать дизайн под конкретные задачи. Более того, дрон разработан с возможностью контейнерного запуска, что делает его потенциально подходящим для интеграции в бронетехнику.

Для управления Tytan используется портативное устройство Steam Deck от компании Valve. Этот игровой контроллер оказался мощным и надежным инструментом, который уже активно применяется украинскими разработчиками в других беспилотных и роботизированных системах.

Актуальность разработки

В 2024 году украинская армия столкнулась с серьезной угрозой со стороны российских разведывательных беспилотников, таких как Zala и "Орлан-10". Эти дроны глубоко проникали в тыл и наводили баллистические ракеты на позиции Сил обороны.

Использование зенитных ракет для борьбы с разведывательными БПЛА оказалось слишком затратным и нерациональным решением в условиях дефицита такого вооружения. Ответом на проблему стали дроны-перехватчики. Эти аппараты уже успели доказать свою эффективность, уничтожив десятки российских разведывательных аппаратов. Их основная тактика проста: дрон догоняет вражеский беспилотник и сбивает его ударом в крыло или хвост.

Ключевую роль в работе дронов-перехватчиков играет искусственный интеллект (ИИ). Он позволяет автоматизировать поиск цели, расчет траектории и точку перехвата.

Как отметил руководитель центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Антон Фролов, технологии ИИ значительно повышают шансы на успех.

"Поскольку БПЛА-разведчики очень быстрые, дроны с помощью искусственного интеллекта охотятся за такими целями. У нас есть такие разработки, и они уже работают", — сказал он.

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Ранее сообщалось, что Германия официально подтвердила свое обещание передать Украине 4 000 управляемых боеприпасов. Речь идет о беспилотниках HX-2 Karma, которые могут одновременно участвовать в миссиях, когда используется тактика роев дронов для подавления обороны противника.