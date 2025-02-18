ВС РФ атакуют Украину беспилотниками: зафиксирован пожар и исчезновение света из-за ударов, детали (видео)

Под ночной атакой дронов оказались разные регионы страны. Взрывы в частности прозвучали в Одессе, где после массированных ударов поднялся пожар, местные сообщают об исчезновении электроэнергии в городе.

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Вечером 18 февраля Россия запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед": группы беспилотников заходили с восточного и южного направлений, под ударом оказался ряд центральных и южных областей. Жители Киева, Сум, Одессы и других населенных пунктов слышали звуки взрывов, кое-где в результате атаки поднялся пожар. Также из-за вражеской атаки есть повреждения зданий и перепады напряжения в некоторых регионах, пишет Фокус.

Около 22:30 местные сообщили о взрывах в столице. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что у Киева работает ПВО по вражеским дронам. Пока нет информации о последствиях атаки по столице, в городе продолжается воздушная тревога из-за движения новых групп "Шахедов", которые заходят из Сумщины через Черниговскую область и движутся в направлении Киева.

На юге беспилотники заходили из Черного моря в направлении Одесской области, где добрались до областного центра. Около 23:00 местные сообщили о ряде взрывов в городе, связанных с группой "Шахедов".

Сразу после взрывов местный корреспондент Фокуса сообщил о проблемах с электроэнергией. В нескольких районах зафиксированы сильные перепады напряжения.

Через несколько минут до Одессы добрались новые группы "Шахедов". Было громко, в месте работала система противовоздушной обороны. Вскоре местные каналы сообщили о повреждении больницы в результате атаки и распространили видео одного из ударов по городу.

Атака все еще продолжается: мониторинговые каналы предупреждают о новой угрозе с моря. Местные СМИ пишут об обесточивании в нескольких районах.

"Почти все Таирова и часть Фонтана обесточены", — говорится в сообщении.

Вскоре в ДТЭК сообщили об аварийных отключениях света в Одессе и районе из-за массированной атаки по региону.

Также дроны атаковали Полтавскую область, были слышны взрывы в областном центре.

Пока нет официальной информации о последствиях попаданий или падения обломков нет. Также неизвестно о жертвах или пострадавших, ожидаем деталей от местных властей и СМИ.

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