Криптовалюта рухнула и это хорошо: создатель Ethereum рассказал, что ожидает рынок

Виталик Бутерин называет спад временным и полагает, что пережить "криптозиму" смогут только сильнейшие проекты.

Виталик Бутерин, соучредитель блокчейна Ethereum, считает, что нынешнее падение цен на токены, (так называемая "криптозима"), может сыграть на руку некоторым проектам. Об этом сообщает издание bloomberg.com.

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"Те, кто хорошо разбираются в криптографии, рабы "медвежьему рынку", — сказал Бутерин в интервью Bloomberg. "Дело в том, что когда в течение длительного времени цены растут, многие люди становятся счастливее, однако рост цен в течение длительного времени привлекает внимание спекулянтов".

Цены на криптовалюту упали с момента достижения рекордных максимумов в начале ноября 2021 года — криптовалютный индекс Bloomberg Galaxy упал примерно на 45% по сравнению с историческим максимумом. "Эфир" за тот же период упал примерно на 40%, отмечает СМИ.

После последней "криптозимы" в 2018 году рынок пережил бум: ресурс CoinGecko, отслеживающий курс криптовалют, содержит 12 588 наименований токенов. Во время последней "бычьей" фазы многие люди вложились в цифровые активы, благодаря чему появилось множество историй о миллионерах или миллиардерах "за одну ночь", но прибыль одного — это потери другого, пишут журналисты. Схемы манипулирования рынком, такие как "накачки" и "сбросы", участились и применялись людьми только ради получения краткосрочной прибыли.

[ + – ] Виталик Бутерин, соучредитель блокчейна Ethereum Фото: Ведомости

"Криптозима" — это время, когда манипуляции прекращаются, проекты, созданные ради быстрой наживы, исчезают, и вы можете увидеть, какие проекты на самом деле являются долгосрочными", — сказал Бутерин.

Он добавил, что "криптозима" может помочь тем, кто только начал создавать проекты в области криптографии, — разработчики смогут сосредоточиться на улучшении своих технологий.

Бутерин дал комментарий изданию после того, как популярный криптопротокол Wormhole был взломан, благодаря чему хакерам удалось украсть крипты на сумму более $300 млн. Бутерин еще в январе предупредил о рисках использования межблочных мостов, таких как Wormhole.

В последние годы Бутерин переключил свое внимание на масштабирование Ethereum, отмечает медиа. Популярный блокчейн уже давно подвергается критике из-за того, что транзакции в Ethereum могут быть медленными и дорогими. Однако проект Ethereum Foundation призван усовершенствовать блокчейн с помощью обновлений.

Ранее мы сообщали о том, что биткоин, Ethereum, BNB, Solana, Cardano упали в стоимости после того, как хакеры атаковали платформу OpenSea. В результате кибератаки, BTC просел ниже $40 тыс.