Цена на Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana и Cardano резко упала из-за хакерской атаки

Стоимость Bitcoin за год упала более чем на 40%. Среди причин такой динамики называется риск полномасштабной агрессии РФ.

Стоимость криптовалют Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana и Cardano, которая балансировала на грани обвала на фоне возможного вторжения РФ в Украину, резко пошла вниз из-за хакерской атаки на платформу невзаимозаменяемых токенов (NFT) OpenSea, сообщает Forbes.

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Цена Bitcoin упала ниже 40 тысяч долларов монету, снизившись на 5% за последние сутки, а Ethereum, BNB, Solana и Cardano стали дешевле на 6-8%.

Обвал цен на криптовалюту, который за последние несколько дней уничтожил почти 300 миллиардов долларов с объединенного рынка криптовалют, был вызван серией вирусных твитов от запаниковавших трейдеров NFT.

"Насколько мы можем судить, это фишинговая атака", — написал в Twitter соучредитель и исполнительный директор OpenSea Девин Финцер. "Мы не верим, что это связано с сайтом OpenSea. Похоже, что 32 пользователя получили вредоносную программу и некоторые из их NFT украли".

Хакер похоже, украл NFT примерно на 3 миллиона долларов, в том числе из популярной коллекции Bored Ape Yacht Club. С помощью фишинговых атак, хакеры пытаются заставить пользователей переходить по ссылкам или загружать программное обеспечение, которое злоумышленники затем используют для доступа к учетным записям или данным жертв.

OpenSea, которую финансируют гигант венчурного капитала Андреессен Горовиц и актер Эштон Катчер, является одной из крупнейших торговых платформ NFT и ее недавно оценили в 13 млрд долларов. Это произошло после того, как объем продаж NFT вырос до 25 млрд долларов в 2021 году.

NFT — это цифровые токены на основе блокчейна, которые можно использовать в качестве сертификатов подлинности или доказательства права собственности. Рынок NFT во многом зависит от экосистемы криптовалюты Ethereum, которая страдает из-за высокой нагрузки, которая приводит к высоким комиссиям и задержкам с транзакциями.

Огромный рост рынка NFT помог цене Ethereum опередить Bitcoin за последний год. Что касается криптовалют BNB, Solana и Cardano, то их стоимость также выросла.

Напоминаем, что в Украине легализовали виртуальные активы. Фокус рассказал, как изменится ситуация на рынке криптовалют.

Также напоминаем, что в Великобритании впервые арестовали NFT из-за мошенничества. Ущерб от незаконной деятельности составил 1,9 млн долларов.

Фокус писал о том, что американец майнит криптовалюту при помощи электрокара Tesla и зарабатывает 800 долларов в месяц.