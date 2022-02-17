В Украине легализовали виртуальные активы: как изменится ситуация на рынке криптовалют

В стране планируют вывести диджитал-активы из тени, запустив легальный рынок и создав дополнительные возможности для развития бизнеса, отметил министр цифровой трансформации Федоров.

Верховная Рада во второй раз проголосовала за законопроект №3637 "О виртуальных активах", который легализует использование цифровых активов на территории Украины, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

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По словам чиновника, в мировую криптоиндустрию инвестируются миллиарды, а Украина входит в топ-5 стран-криптолидеров. Но несмотря на лидерство, в нашей стране криптоактивы до сих пор находятся в тени, подчеркнул Федоров.

"Принятый Закон позволит это изменить и детенизировать новый сектор экономики. Криптообменники и криптобиржи смогут работать легально, украинцы защитить свои активы от возможных злоупотреблений или мошенничества", — написал министр.

Он также сообщил, что команда Минцифры работала над созданием правового поля в сфере криптовалют в течение двух лет.

"Сейчас работаем над соответствующими изменениями в Налоговый и Гражданский кодексы Украины для полноценного запуска рынка виртуальных активов", — прокомментировал Федоров.

Чиновник также отметил, что новый Закон даст дополнительные возможности для развития бизнеса в Украине и это положительно повлияет на развитие экономики. С его слов "это то, в чем сегодня Украина нуждается больше всего".

Напомним, что в сентябре 2021 года Верховная Рада проголосовала большинством голосов за принятие законопроекта № 3637 "О виртуальных активах", однако президент Зеленский ветировал его и вернул на доработку, внеся 21 предложение. Президент, в частности, был против создания нового регуляторного органа. В итоге, в новой редакции закона роль регулятора отведена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальному банку Украины.

Ранее мы сообщали о том, что Украина стала одной из стран, где официально легализированы диджитал-активы.