В Україні легалізували віртуальні активи: як зміниться ситуація на ринку криптовалют

У країні планують вивести діджитал-активи з тіні, запустивши легальний ринок і створивши додаткові можливості для розвитку бізнесу, зазначив Міністр цифрової трансформації Федоров.

Верховна Рада вдруге проголосувала за законопроєкт №3637 "Про віртуальні активи", що легалізує використання цифрових активів на території України, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

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За словами чиновника, у світову криптоіндустрію інвестуються мільярди, а Україна входить до топ-5 країн-криптолідерів. Але незважаючи на лідерство, у нашій країні криптоактиви досі перебувають у тіні, наголосив Федоров.

"Прийнятий Закон дозволить це змінити та детінізувати новий сектор економіки. Криптообмінники та криптобіржі зможуть працювати легально, українці захистити свої активи від можливих зловживань чи шахрайства", — написав міністр.

Він також повідомив, що команда Мінцифри працювала над створенням правового поля у сфері криптовалюту протягом двох років.

"Зараз працюємо над відповідними змінами до Податкового та Цивільного кодексів України для повноцінного запуску ринку віртуальних активів", — прокоментував Федоров.

Чиновник також зазначив, що новий Закон надасть додаткові можливості для розвитку бізнесу в Україні, і це позитивно вплине на розвиток економіки. За його словами, "це те, чого сьогодні Україна потребує найбільше".

Нагадаємо, що у вересні 2021 року Верховна Рада проголосувала більшістю голосів за ухвалення законопроєкту № 3637 "Про віртуальні активи", проте президент Зеленський ветував його та повернув на доопрацювання, внісши 21 пропозицію. Президент зокрема був проти створення нового регуляторного органу. У результаті в новій редакції закону роль регулятора відведено Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку та Національному банку України.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна стала однією з країн, де офіційно легалізовані діджитал-активи.