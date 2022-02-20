Ціна на Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana та Cardano різко впала через хакерську атаку

Вартість Bitcoin за рік упала більш як на 40%. Серед причин такої динаміки називається ризик повномасштабної агресії РФ.

Вартість криптовалют Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana і Cardano, яка балансувала на межі обвалу на тлі можливого вторгнення РФ в Україну, різко пішла вниз через хакерську атаку на платформу невзаємозамінних токенів (NFT) OpenSea, повідомляє Forbes.

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Ціна Bitcoin впала нижче за 40 тисяч доларів монету, знизившись на 5% за останню добу, а Ethereum, BNB, Solana та Cardano стали дешевшими на 6-8%.

Обвал цін на криптовалюту, який за останні кілька днів знищив майже 300 мільярдів доларів з об'єднаного ринку криптовалют, був викликаний серією вірусних твітів від трейдерів NFT, що запанікували.

"Наскільки ми можемо судити, це фішингова атака", — написав у Twitter співзасновник та виконавчий директор OpenSea Девін Фінцер. "Ми не віримо, що це пов'язано з сайтом OpenSea. Схоже, що 32 користувача отримали шкідливу програму і деякі з них NFT вкрали".

Хакер, схоже, вкрав NFT приблизно на 3 мільйони доларів, зокрема з популярної колекції Bored Ape Yacht Club. За допомогою фішингових атак хакери намагаються змусити користувачів переходити за посиланнями або завантажувати програмне забезпечення, яке зловмисники потім використовують для доступу до облікових записів або даних жертв.

OpenSea, яку фінансують гігант венчурного капіталу Андреессен Горовіц та актор Ештон Катчер, є однією з найбільших торгових платформ NFT і її нещодавно оцінили у 13 млрд доларів. Це сталося після того, як обсяг продажів NFT зріс до 25 млрд. доларів у 2021 році.

NFT — це цифрові токени на основі блокчейна, які можна використовувати як сертифікати автентичності або докази права власності. Ринок NFT багато в чому залежить від екосистеми криптовалюти Ethereum, яка страждає через високе навантаження, що призводить до високих комісіям та затримкам з транзакціями.

Величезне зростання ринку NFT допомогло ціні Ethereum випередити Bitcoin за останній рік. Що стосується криптовалют BNB, Solana та Cardano, то їх вартість також зросла.

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