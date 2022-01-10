Американець майнить криптовалюту за допомогою електрокара Tesla і заробляє $800 на місяць

Сірадж Раваль випробував практично всі можливі способи видобутку діджитал-активів на своїй Tesla Model 3 2018 року випуску та поділився лайфхаками.

Американець Siraj Raval запустив безкоштовне програмне забезпечення для майнінгу біткоїнів на Apple Mac mini M1, підключивши його до 12-вольтової розетки, розташованої на центральній консолі, електромобіля та графічних процесорів, розміщених у багажнику та підключених до акумулятора. Tesla Model 3, передає видання cnbc.com.

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"Коли ціна "ефіру" була на піку у 2021 році, Раваль заробляв до $800 на місяць. Принаймні так він стверджує", — пише ЗМІ.

Як пояснив журналістам майнер Алехандро де ла Торре, майнінг за допомогою Tesla нічим не відрізняється від видобутку за допомогою іншого джерела енергії.

"Головний складник — це ціна на електроенергію. Якщо дешевше зробити це за допомогою електромобіля, то так тому і бути", — сказав де ла Торре.

Як видобувати криптовалюту за допомогою Tesla

Ще у 2018 році автодилер Кріс Аллессі з Вісконсину (США) вирішив знайти для своєї Tesla нове застосування, вирішивши перетворити її на установку для майнінгу криптовалют. Алессі намагався добувати біткойни, підключивши Bitmain Antminer S9 — тип майнінгової установки, що спеціально використовується для видобутку найпопулярнішої у світі криптовалюти — безпосередньо до автомобільного акумулятора за допомогою інвертора потужності. Інвертор регулював напругу електробатареї Tesla до рівня, сумісного з Antminer. А ще Кріс протестував інший спосіб видобутку — за допомогою бортового комп'ютера, на якому запустив скрипт, що дозволяє "чеканити" Monero.

За його словами, з усіх методів, які пробував Раваль, найбільш прибутковим є поєднання злому внутрішнього комп'ютера Tesla та підключення графічних процесорів безпосередньо до електродвигуна автомобіля.

"Це комп'ютер з колесами, який зламується дуже просто", — прокоментував Раваль.

Сірадж додав, що зміг забезпечити додаткове споживання енергії, зламавши внутрішню прошивку автомобіля. Але хакер Томас Сомерс, котрий спеціалізується на Tesla, стверджує, що це зовсім не обов'язково було робити.

"Автомобіль сконструйований таким чином, що може видавати 100 кіловат, а на більше він не здатний. Немає необхідності робити те, що зробив Раваль. Це не має сенсу з технічного погляду", — поділився думкою Сомерс.

Раваль запитав п'ять графічних процесорів від батареї Tesla та запустив алгоритм хешування для майнінгу Ethereum.

Професійні майнери підтвердили CNBC, що майнити таким оригінальним способом — можливо.

"У вас є джерело живлення, у вас є обладнання для видобутку та охолодження. Енергії від батареї електрокара достатньо, щоб запустити ASIC", — розповів Віт Гіббс, генеральний директор і засновник Compass.

[ + – ] Сірадж Раваль зламав Tesla, щоб перетворити її на майнінг-ферму

Чи вигідно майнити криптовалюту на Tesla

Прибутковість майнінгу криптовалют за допомогою Tesla залежить від року випуску авто і дати його покупки. Але Алессі все одно не вважає це заняття вигідним.

"Навіщо вам зношувати машину вартістю від $40 тис. до $100 тис.?", — каже він. "І попри те, що курс криптовалют зростає, їх видобуток ускладнюється. За годину я зможу видобути біткоїнів на $1 або $2. Майнінг Monero теж не був прибутковим".

"Раваль більш оптимістичний щодо потенційного доходу від майнінгу на Tesla", — йдеться в матеріалі.

Автомобіль Раваля проїжджає 514 км на одному заряді і на зарядку йде від $10 до $15. Якщо їздити по кілька годин щодня, то авто потрібно заряджати раз на півтора тижня, внаслідок чого щомісячний рахунок за електрику становить від $30 до $60. Батарея його авто під час майнінгу працює по 20 годин на день.

Сірадж зробив усе можливе, щоб видобуток приносив прибуток. По-перше, він переводить здобуті Ethereum на Midas.Investments, кастодіальну криптоінвестиційну платформу, що пропонує річний дохід у розмірі 23% від інвестицій. Він також ніколи не переводить у готівку гроші в доларах США, щоб його криптовалютні заощадження продовжували зростати. Раваль купує графічні процесори на eBay, що допомагає заощадити гроші.

За словами майнера, протягом 2021 року він заробляв від $400 до $800 на місяць, що робило все його підприємство прибутковим навіть під час падіння курсу криптовалюти.

Сомерс у коментарі CNBC стверджує, що такий високий прибуток просто неможливий.

"Найкраща оцінка хешрейту GPU в Model 3, яку я б дав, буде близько 7-10 MH/s (1 MH/s — це 1 млн хешів на секунду, — ред). За швидкості 10 MH/s ви можете отримати дохід у розмірі близько $13,38, видобуваючи Ethereum, і це без урахування будь-яких витрат", — сказав Сомерс.

Алессі повідомив CNBC, що більше не займається майнінгом.

"Складність настільки висока... Я міг би заробити більше грошей, працюючи у McDonald's", — прокоментував він.

Раніше ми повідомляли, що хлопець пішов з коледжу заради того, щоб присвятити себе майнінгу, і став мільйонером.