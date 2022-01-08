Американець покинув коледж, щоб заробляти мільйони доларів на майнінгу BTC (відео)

Бізнесмен зібрав першу установку у підвалі, а згодом відкрив велике підприємство, яке приносить до $40 тис. на день.

Джон Пол (JP) Барік зі США пішов з коледжу і почав заробляти більше мільйона доларів на місяць завдяки майнінгу біткоїнів. Подробиці він розповів виданню The Sun.

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У 2012 році школяр Джон Пол Барік з Остіна в Техасі купив біткоїнів на $1400, сподіваючись заробити на перепродажі. У 2017 році він зібрав першу установку для майнінгу у підвалі будинку своїх батьків із відеокарт та коробки з-під молока. У 17-річному віці молодий американець вирішив зовсім покинути навчання, адже не міг його повністю оплачувати, працюючи програмістом-стажером. Провчившись близько року у коледжі, юнак зосередився на криптовалюті.

"Мені сподобався той факт, що мені не потрібно було бути певного віку, щоб купити монети, але я не очікував, що вони так злетять. Ідея створення власної установки для майнінгу виникла, коли мій вчитель англійської мови доручив класу скласти бізнес-план у 2013 році", — зізнався Барік.

[ + – ] Джон Барік на майнінг-фермі Фото: The Sun

За його словами, батьки підтримали рішення сина та дозволили йому продовжувати видобувати криптовалюту. Незабаром Джон Пол Барік відкрив компанію і за допомогою кількох друзів почав збирати майнінг-установки на продаж — їм вдалося заробити понад $2 млн. Обнадієний успіхом, бізнесмен орендував склад у штаті Айова, запустив майнінг-ферму та найняв 23 співробітника. Незабаром підприємство почало заробляти на 1300 установках приблизно $40 тис. на день або $1,2 млн. на місяць. У 2022 році майнер планує відкрити ще одну ферму в Оклахомі.

На зароблені гроші Джон Барік купив собі спорткар Lexus RC 350, але більшу частину доходу вкладає у розвиток бізнесу. Чоловік також веде аккаунт у TikTok, де показує свої подорожі та розповідає про видобуток біткоїнів.

"Колледж — це величезні витрати для тих, хто не хоче отримувати інженерні або наукові ступені. Вам не потрібний ступінь, щоб досягти успіху, вам просто потрібна рішучість працювати над одним і тим же протягом двох років і працювати над створенням спільних цінностей", — заявив американський майнер.

Раніше писали, як 19-річний майнер заробляє $54 тис. на рік на видобутку біткоїнів. Юнак влаштувався працювати на майнінг-ферму в Далспорті та став головним технічним фахівцем дата-центру. Йому доводиться щодня стежити за станом обладнання та жити на складі поруч із гучними установками.

Писали також, що майнери біткоїнів за 2021 рік заробили понад $15 мільярдів. Загалом, дохід від такої діяльності зріс на 206% порівняно з 2020-м роком.