Біткоїн-майнери заробили понад $15 мільярдів у 2021 році, — Block Research

Найбільше криптодобувачі заробили в березні 2021 року – $1,75 млрд

Згідно зі звітом The Block Research, присвяченим перспективам цифрових активів у 2022 році, добувачі найпопулярнішого діджитал-активу, біткоїну, змогли заробити $15 млрд. Про це повідомляє видання theblockcrypto.com.

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Згідно з документом, заробіток на майнінгу у 2021 році зріс на 206% порівняно з показниками минулого року.

"Варто зазначити, що майнінгові компанії продають свої накопичені цифрові активи для оплати електроенергії та інших ресурсів, а деякі майнери тримають частину здобутих монет", — повідомляє видання.

[ + – ] Доходи майнерів за 2021 рік Фото: The Block Crypto Data.

Як показано на діаграмі, розрахунковий дохід від майнінгу досягнув піку в березні, коли криптодобувачі заробили близько $1,75 млрд, при цьому комісійні за транзакції становили $167 млн.

Прибуток майнерів, що отримується щодня, у жовтні перевищив $40 млн. Аналітики також зазначили зростання доходів на 275% після халвінгу (халвінг має на увазі скорочення на 50% (тобто на половину) винагороди за додавання нових блоків у блокчейн.) Він передбачений на програмному рівні і відбувається через кожні 210 тис. блоків, а це трапляється раз на 4 роки, — ред.). До халвінгу вдавалося заробляти від $14 до $18 млн на день.

[ + – ] Заробіток майнерів з 2017 до 2021 року Фото: The Block Crypto Data.

Протягом року дохід від майнінгу біткоїнів підтримувався різким зростанням цін на цифрові активи, які досягли рекордного рівня на початку листопада.

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