Биткойн-майнеры заработали более $15 миллиардов в 2021 году, - Block Research

Больше всего криптодобытчики заработали в марте 2021 года — $1,75 млрд.

Согласно отчету The Block Research, посвященному перспективам цифровых активов в 2022 году, добытчики самого популярного диджитал-актива, биткоина, смогли заработать $15 млрд. Об этом сообщает издание theblockcrypto.com.

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Согласно документу, заработок на майнинге в 2021 году вырос на 206% по сравнению с показателями прошлого года.

"Следует отметить, что майнинговые компании продают свои накопленные цифровые активы для оплаты электроэнергии и других ресурсов, а некоторые майнеры держат часть добытых ими монет", — сообщает издание.

[ + – ] Доходы майнеров за 2021 год Фото: The Block Crypto Data

Как показано на диаграмме, расчетный доход от майнинга достиг пика в марте, когда криптодобытчики заработали около $1,75 млрд, при этом комиссионные за транзакции составили $167 млн.

Прибыль майнеров, получаемая ежедневно, в октябре превысила $40 млн. Аналитики также отметили рост доходов на 275% после халвинга (халвинг подразумевает сокращение на 50% (т.е. на половину) вознаграждения за добавление новых блоков в блокчейн. Халвинг нельзя отменить или перенести. Он предусмотрен на программном уровне и происходит через каждые 210 тыс. блоков, а это случается раз в 4 года, — ред.). До халвинга удавалось зарабатывать от $14 до $18 млн в день.

[ + – ] Заработок майнеров с 2017 по 2021 годы Фото: The Block Crypto Data

В течение года доход от майнинга биткойнов поддерживался резким ростом цен на цифровые активы, которые достигли рекордного уровня в начале ноября.

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