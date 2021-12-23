Кожному своє. Розробники запустили криптовалютну біржу для "бабусь" і "дідусів"

Проєкт дозволяє обмінюватися токенами та покликаний скоротити недовіру до криптовалютної сфери як засобу платежу.

Компанія RadioShack запустила децентралізовану біржу з обміну криптовалюти RADIO, орієнтовану на людей похилого віку. Про це пише видання The Byte.

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Нещодавно RadioShack повернулася на ринок після банкрутства, та ще й власною криптовалютою під назвою Radio. Проєкт вирішив зробити ставку на заможних користувачів. Розробники стверджують, що середній вік користувачів складе 68 років.

Компанія в партнерстві з протоколом Atlas USV створює екосистему децентралізованих фінансів (DeFi), першим елементом якої стане біржа. Розробники обіцяють найдоступніший сервіс для відправлення й отримання криптовалюти безпосередньо, а не через посередника, такого як Coinbase.

"RadioShack і тільки RadioShack може подолати прірву в масовому використанні криптовалюти. Занадто багато людей зосереджені на спекуляціях і недостатньо дбають про комфорт літніх покупців", — заявила компанія.

Як стверджує RadioShack, криптовалюта не може стати широко розповсюдженим і прийнятним платіжним засобом, бо владні особи не довіряють їй. Як правило, чиновники та топменеджери старші за основну масу покупців криптовалютних активів, яким зараз від 20 до 30 років. Компанія сподівається, що її "100-річний" бренд досить відомий, щоб зробити криптовалюту популярнішим явищем не лише для молодих людей, а й для зрілих бізнесменів.

"Ми станемо мостом між директорами, які керують світовими корпораціями, і новим світом криптовалют", — обіцяє компанія на своєму сайті.

Екосистему RadioShack підтримують активи Atlas USV, які постійно поповнюються за рахунок припливу токенів через механізм бартеру. Останній дозволяє користувачам купувати будь-яку криптовалюту та відправляти її в "скарбницю" проєкту в обмін на монети USV.

Як пише Engadget, RadioShack тривалий час була успішною роздрібною мережею з продажу електронних пристроїв, проте у 2015 році оголосила про банкрутство після 11 збиткових кварталів. Після цього права на бренд продавалися кілька разів, доки не були куплені проектом Retail Ecommerce Ventures Review (REV).

Раніше експерти передбачили падіння вартості біткоїну до $20 тисяч. Трейдер Тоні Вейс вважає, що курс першої криптовалюти може обвалити халвінг у 2024 році – скорочення видобутку вдвічі.

Писали також, що підлітки із США заробляють $30 тисяч на місяць, видобуваючи криптовалюту. Брат і сестра вирішили зайнятися майнінгом під час канікул і досягли значного успіху з біткоїнами, ефіром і ravencoin.