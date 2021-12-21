Біткоїн звалиться до $20 тисяч: експерти передбачили крах криптовалюти

Тимчасове зниження ціни може стати гарною можливістю для покупки токенів, сподіваючись на подальше зростання.

Трейдер Тон Вейс припустив, що вартість біткоїна може знизитися до $20 тис. найближчим часом. Про це він розповів у своєму відеоролику на YouTube.

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У понеділок, 20 грудня, курс біткоїна на криптобіржі Currency.com знизився до $45,7 тис., тобто за добу він подешевшав на 3,2%. Досвідчений аналітик звернув увагу, що біткоїн намагається знайти підтримку і закріпитися нижче за позначку $50 тис., на що вказує 50-тижнева середня ковзна. За словами Тона Вейса, напередодні криптовалюта повністю опустилася до 200-тижневої ковзної середньої, яка зараз становить приблизно $20 тис.

Трейдер нагадав, що така ситуація вже відбувалася в березні 2020 року, коли вартість BTC на криптобіржі Currency.com падала нижче за $40 тис. На думку експерта, сильний обвал криптовалюти може статися після майбутнього халвінгу — скорочення кількості токенів вдвічі.

"Ймовірно, на початку 2024 року відбудеться ще один халвінг, тому, перш ніж настане час цього скорочення, біткоїн ризикує повністю відкотитися до позначки $20 тис. Я не стверджую, що так і буде, адже це — ймовірний сценарій. Я все ще вірю, Що з курсом буде все добре", — заявив Тоні Вейс.

Він додав, що у разі такого падіння на ринку почнеться велика паніка та "різанина". Водночас, 200-тижнева ковзна середня може стати тим дном, від якого біткоїн відштовхнеться і підскочить до нового рекорду, як це було після обвалу курсу на початку пандемії. Як вважає Вейс, криптовалюта зможе підскочити і з позначки $40 тис., не опускаючись нижче.

Генеральний директор криптовалютної біржі Kraken Джессі Пауелл в інтерв'ю Bloomberg припустив, що вартість біткоїну у межах поточної корекції може опуститися нижче за $40 тис. Як вважає аналітик, це буде вдалий момент для покупки токенів, адже досвідчені інвестори тримають страховий капітал, щоб поповнювати активи просідання курсу. Джессі Пауелл зізнався, що сам придбав біткоїни влітку 2021 року, коли їх ціна знизилася до $28 тис.

Трейдер Пітер Брандт у Twitter спрогнозував, що біткоїн поки що не досяг мінімуму у межах поточної корекції. На його думку, падіння курсу криптовалюти продовжиться до позначки $30 тис.

Раніше експерти прогнозували, що біткоїн доросте до позначки $100 тис. Курс першої криптовалюти може значно зрости у 2022 році, проте найімовірніше це відбудеться у 2023-му.