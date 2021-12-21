Биткоин рухнет до $20 тысяч: эксперты предсказали крах криптовалюты

Временное снижение цены может стать хорошей возможностью для покупки токенов в надежде на дальнейший рост.

Трейдер Тон Вейс предположил, что стоимость биткоина может снизиться до $20 тыс. в ближайшее время. Об этом он рассказал в своем видеоролике на YouTube.

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В понедельник, 20 декабря, курс биткоина на криптобирже Currency.com снизился до $45,7 тыс., то есть за сутки он подешевел на 3,2%. Опытный аналитик обратил внимание, что биткоин пытается найти поддержку и закрепиться ниже отметки в $50 тыс., на что указывает 50-недельная средняя скользящая. По словам Тона Вейса, накануне криптовалюта полностью опустилась до 200-недельной скользящей средней, которая в настоящее время составляет примерно $20 тыс.

Трейдер напомнил, что такая ситуация уже происходила в марте 2020 года, когда стоимость BTC на криптобирже Currency.com падала ниже $40 тыс. По мнению эксперта, сильный обвал криптовалюты может произойти после будущего халвинга — сокращения количества токенов вдвое.

"Вероятно, в начале 2024 года произойдет еще один халвинг, поэтому, прежде чем придет время этого сокращения, биткоин рискует полностью откатиться к отметке в $20 тыс. Я не утверждаю, что так и будет, ведь это — вероятный сценарий. Я все еще верю, что с курсом будет все хорошо", — заявил Тони Вейс.

Он добавил, что в случае такого падения на рынке начнется большая паника и "резня". В то же время, 200-недельная скользящая средняя может стать тем дном, от которого биткоин оттолкнется и подскочит до нового рекорда, как это было после обвала курса в начале пандемии. Как считает Вейс, криптовалюта сможет подскочить и с отметки в $40 тыс., не опускаясь ниже.

Генеральный директор криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлл в интервью Bloomberg предположил, что стоимость биткоина в рамках текущей коррекции может опуститься ниже $40 тыс. Как считает аналитик, это будет удачный момент для покупки токенов, ведь опытные инвесторы держат страховочный капитал, чтобы пополнять активы в случае таких просадок курса. Джесси Пауэлл признался, сам приобрел биткоины летом 2021 года, когда их цена снизилась до $28 тыс.

Трейдер Питер Брандт в Twitter спрогнозировал, что биткоин пока не достиг минимума в рамках текущей коррекции. По его мнению, падение курса криптовалюты продолжится до отметки в $30 тыс.

Ранее эксперты прогнозировали, что биткоин дорастет до отметки в $100 тыс. Курс первой криптовалюты может значительно вырасти в 2022 году, однако скорее всего это произойдет в 2023-м.