Тінейджери з Техасу щомісяця заробляють $30 тис. на видобутку криптовалют

Замість комп'ютерних ігор брат і сестра вирішили зайнятися серйознішою справою — майнінгом. Звісно, не без допомоги батьків.

Ішаан, 14 років, та його сестра Аанья, 9 років, зі США (Фріско, штат Техас) на літніх канікулах зайнялися майнінгом. Наразі підлітки заробляють непогані гроші, передає CNBC.

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Як повідомляє ЗМІ, щомісячний заробіток становить $30 тис. Брат і сестра займаються майнінгом біткоїну, ефіру та альткоїну ravencoin.

"Криптомайнінг схожий на видобуток золота чи алмазів", — каже Ішаан. "Замість того, щоб використовувати лопати, ви добуваєте коїни за допомогою комп'ютерів".

Ішаан зайнявся майнінгом ще у квітні. Спочатку він дивився навчальні відео на YouTube, потім переобладнав свій геймерський ПК Alienware під установку для майнінгу ефіру за допомогою відеокарти. Хлопчика підтримали батьки, придбавши все необхідне для видобутку криптовалюти. Першим його заробітком були $3.

"Ми могли б провести все літо, граючи у відеоігри, але натомість ми весь вільний час присвячували вивченню нових технологій", — каже Ішаан.

"Щоб працювати офіційно, 30 квітня Ішаан та Аанья створили свою власну майнінгову компанію Flifer Technologies, зареєструвавши її на батька Маніша Раджа", — пише ЗМІ. Уже у травні заробіток становив $1 тис.

[ + – ] Криптодобувачі: Ішаан, 14 років, та його сестра Аанья, 9 років,

Дохід продовжував зростати, і до кінця липня діти змогли дозволити собі придбати обладнання — Antminers та відеокарти Nvidia RTX 3080-Ti, щоб почати майнити біткоїни та ravencoin. Підприємці обрали равенкоїн, тому що їхнє обладнання було "оптимальним" для видобутку саме цього альткоїну. До вересня сімейний дохід вийшов на суму, що перевищує $30 тис.

"Ми можемо обробляти понад 10 млрд алгоритмів Ethereum за секунду", — коментує Ішаан.

Ішаан та Аанья в основному використовують відеокарти Nvidia RTX 3090, які коштують $2,5 тис. до $3 тис. Також хлопці заявляють, що використовують 100% відновлювані джерела енергії для видобутку, тому що хочуть, щоб їхній бізнес був екологічно чистим. А ще вони орендують обладнання ЦОД у Далласі, Техас. Сумарний рахунок за електрику становить близько $3 тис. на місяць.

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