Тинейджеры из Техаса ежемесячно зарабатывают $30 тыс. на добыче криптовалют

Вместо компьютерных игр, брат и сестра решили заняться более серьезным делом — майнингом. Конечно, не без помощи родителей.

Ишаан, 14 лет, и его сестра Аанья, 9 лет, из США (Фриско, штат Техас) на летних каникулах занялись майнингом. Теперь подростки зарабатывают неплохие деньги, передает CNBC.

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Как сообщает СМИ, ежемесячный заработок составляет $30 тыс. Брат и сестра занимаются майнингом биткоина, эфира и альткоина ravencoin.

"Крипто-майнинг похож на добычу золота или алмазов", — говорит Ишаан. "Вместо того, чтобы использовать лопаты, вы добываете коины с помощью компьютеров".

Ишаан занялся майнингом еще в апреле. Сначала он смотрел обучающие видео на YouTube, затем переоборудовал свой геймерский ПК Alienware под установку для майнинга эфира с помощью видеокарты. Мальчика поддержали родители, купив все необходимое для добычи криптовалюты. Первым его заработком были $3.

"Мы могли бы провести все лето, играя в видеоигры, но вместо этого мы все свободное время посвящали изучению новых технологий", — говорит Ишаан.

"Чтобы работать официально, 30 апреля Ишаан и Аанья создали свою собственную майнинговую компанию Flifer Technologies, зарегистрировав ее на отца, Маниша Раджа", — пишет СМИ. Уже в мае заработок составил $1 тыс.

[ + – ] Криптодобытчики: Ишаан, 14 лет, и его сестра Аанья, 9 лет,

Доход продолжал расти, и к концу июля дети смогли позволить себе купить оборудование — Antminers и видеокарты Nvidia RTX 3080-Ti, чтобы начать майнить биткойны и ravencoin. Предприниматели выбрали ravencoin, потому что их оборудование являлось "оптимальным" для добычи именно этого альткоина. К сентябрю семейный подряд вышел на сумму, превышающую $30 тыс.

"Мы можем обрабатывать более 10 млрд алгоритмов Ethereum в секунду", — комментирует Ишаан.

Ишаан и Аанья в основном используют видеокарты Nvidia RTX 3090, которые стоят $2,5 тыс. до $3 тыс. Также ребята заявляют, что используют 100% возобновляемые источники энергии для добычи, потому что хотят, чтобы их бизнес был экологически чистым. А еще они арендуют оборудование ЦОД в Далласе, штат Техас. Суммарный счет за электричество составляет около $3 тыс. в месяц.

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