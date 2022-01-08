Американец бросил колледж, чтобы зарабатывать миллионы долларов на майнинге BTC (видео)

Бизнесмен собрал первую установку в подвале, а со временем открыл большое предприятие, которое приносит до $40 тыс. в день.

Джон Пол (JP) Барик из США ушел из колледжа и начал зарабатывать более миллиона долларов в месяц благодаря майнингу биткоинов. Подробности он рассказал изданию The Sun.

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В 2012 году школьник Джон Пол Барик из Остина в Техасе купил биткоинов на $1400 в надежде заработать на перепродаже. В 2017 году он собрал первую установку для майнинга в подвале дома своих родителей из видеокарт и коробки из-под молока. В 17-летнем возрасте молодой американец решил вовсе бросить учебу, ведь не мог ее полностью оплачивать, работая программистом-стажером. Проучившись около года в колледже, юноша сосредоточился на криптовалюте.

"Мне понравился тот факт, что мне не нужно было быть определенного возраста, чтобы купить монеты, но я не ожидал, что они так взлетят. Идея создания собственной установки для майнинга возникла, когда мой учитель английского языка поручил классу составить бизнес-план в 2013 году", — признался Барик.

[ + – ] Джон Барик на майнинг-ферме Фото: The Sun

По его словам, родители поддержали решение сына и позволили ему продолжать добывать криптовалюту. Вскоре Джон Пол Барик открыл компанию и при помощи нескольких друзей начал собирать майнинг-установки на продажу — им удалось заработать более $2 млн. Обнадеженный успехом, бизнесмен арендовал склад в штате Айова, запустил майнинг-ферму и нанял 23 сотрудников. Вскоре предприятие начало зарабатывать на 1300 установках примерно $40 тыс. в день или $1,2 млн в месяц. В 2022 году майнер планирует открыть еще одну ферму в Оклахоме.

На заработанные деньги Джон Барик купил себе спорткар Lexus RC 350, но большую часть дохода вкладывает в развитие бизнеса. Мужчина также ведет аккаунт в TikTok, где показывает свои путешествия и рассказывает о добыче биткоинов.

"Колледж — это огромные расходы для тех, кто не хочет получать инженерные или научные степени. Вам не нужна степень, чтобы добиться успеха, вам просто нужна решимость работать над одним и тем же в течение двух лет и работать над созданием общих ценностей", — заявил американский майнер.

Ранее писали, как 19-летний майнер зарабатывает $54 тыс. в год на добыче биткоинов. Юноша устроился работать на майнинг-ферму в Даллспорте и стал главным техническим специалистом дата-центра. Ему приходится каждый день следить за состоянием оборудования и жить на складе рядом с шумными установками.

Писали также, что майнеры биткоинов за 2021 год заработали более $15 миллиардов. В общем доход от такой деятельности вырос на 206% по сравнению с 2020-м годом.