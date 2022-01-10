Американец майнит криптовалюту при помощи электрокара Tesla и зарабатывает $800 в месяц

Сирадж Раваль испробовал практически все возможные способы добычи диджитал-активов на своей Tesla Model 3 2018 года выпуска и поделился лайфхаками.

Американец Сирадж Раваль запустил бесплатное программное обеспечение для майнинга биткойна на Apple Mac mini M1, подключив его к 12-вольтовой розетке, расположенной в центральной консоли электрокара, а графические процессоры разместил в багажнике и подсоединил к аккумулятору Tesla Model 3, передает издание cnbc.com.

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"Когда цена "эфира" была на пике в 2021 году, Раваль зарабатывал до $800 в месяц. По крайней мере, так он утверждает", — пишет СМИ.

Как пояснил журналистам майнер Алехандро де ла Торре, майнинг с помощью Tesla ничем не отличается от добычи при помощи любого другого источника энергии.

"Главная составляющая – это цена на электроэнергию. Если дешевле сделать это с помощью электромобиля, то так тому и быть", — сказал де ла Торре.

Как добывать криптовалюту с помощью Tesla

Еще в 2018 году автодиллер Крис Аллесси из Висконсина (США), решил найти для своей Tesla новое применение, решив превратить ее в установку для майнинга криптовалют. Аллесси пытался добывать биткойны, подключив Bitmain Antminer S9 — тип майнинговой установки, специально используемый для добычи самой популярной в мире криптовалюты — непосредственно к автомобильному аккумулятору с помощью инвертора мощности. Инвертор регулировал напряжение электробатареи Tesla до уровня, совместимого с его Antminer. А еще Крис протестировал иной способ добычи — посредством бортового компьютера, на котором запустил скрипт, позволяющий "чеканить" Monero.

По его словам, из всех методов, которые пробовал Раваль, наиболее прибыльным является сочетание взлома внутреннего компьютера Tesla и подключения графических процессоров непосредственно к электродвигателю автомобиля.

"Это компьютер с колесами, который взламывается очень просто", — прокомментировал Раваль.

Сирадж добавил, что смог обеспечить дополнительное потребление энергии, взломав внутреннюю прошивку автомобиля. Но вот хакер Томас Сомерс, специализирующийся на Tesla, утверждает, что это вовсе не обязательно было делать.

"Автомобиль сконструирован таким образом, выдавать 100 киловатт, а на большее он не способен. Нет необходимости делать то, что сделал Раваль. Это не имеет смысла с технической точки зрения", — поделился мнением Сомерс.

Раваль запитал пять графических процессоров от батареи Tesla и запустил алгоритм хеширования для майнинга Ethereum.

Профессиональные майнеры подтвердили CNBC, что майнить в такой оригинальный способ — возможно.

"У вас есть источник питания, у вас есть оборудование для добычи и охлаждения. Энергии от батареи электрокара достаточно, чтобы запустить ASIC", — рассказал Уит Гиббс, генеральный директор и основатель Compass.

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Выгодно ли майнить криптовалюту на Tesla

Прибыльность майнинга криптовалют при помощи Tesla во многом зависит от года выпуска авто и даты его покупки. Но Аллесси все равно не считает это занятие выгодным.

"Зачем вам изнашивать машину стоимостью от $40 тыс. до $100 тыс.?", — говорит он. "И несмотря на то, что курс криптовалют растет, их добыча усложняется. За час я смогу добыть биткоинов на $1 или $2. Майнинг Monero тоже прибыльным не был".

"Раваль более оптимистичен в отношении потенциального дохода от майнинга на Tesla", — говорится в материале.

Автомобиль Раваля проезжает 514 км на одном заряде, и на зарядку уходит от $10 до $15. Если ездить по нескольку часов ежедневно, то авто нужно заряжать раз в полторы недели, в результате чего ежемесячный счет за электричество составляет от $30 до $60. Батарея его авто во время майнинга работает по 20 ч в день.

Сирадж сделал все возможное, чтобы добыча приносила прибыль. Во-первых, он переводит добытые Ethereum на Midas.Investments, кастодиальную криптоинвестиционную платформу, предлагающую годовой доход в размере 23% от инвестиций. Он также никогда не обналичивает деньги в долларах США, чтобы его криптовалютные сбережения продолжали расти. Раваль покупает б/у графические процессоры на eBay, что помогает сэкономить деньги.

По словам майнера, в течение 2021 года он зарабатывал от $400 до $800 в месяц, что делало все его предприятие прибыльным даже во время падения курса криптовалют.

Сомерс в комментарии CNBC утверждает, что такая высокая прибыль просто невозможна.

"Наилучшая оценка хешрейта GPU в Model 3, которую я бы дал, будет около 7-10 MH/s (1 MH/s — это 1 млн хешей в секунду, — ред). При скорости 10 MH/s вы можете получить доход в размере около $13,38, добывая Ethereum, и это без учета каких-либо расходов", — сказал Сомерс.

Аллесси сообщил CNBC, что больше не занимается майнингом.

"Сложность настолько высока… Я мог бы заработать больше денег, работая в McDonald’s", — прокомментировал он.

Ранее мы сообщали о том, что парень ушел из колледжа ради того, чтобы посвятить себя майнингу и стал миллионером.