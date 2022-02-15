Збитки на $1,9 млн: у Великій Британії вперше заарештували NFT через шахрайство

Експерти вважають, що податківці перевели діджитал-активи на урядовий криптогаманець, проте, де вони дістали закриті ключі шифрування, — невідомо.

Управління з податкових та митних зборів Її Величності (англ. Her Majesty's Revenue and Customs — HMRC) вперше в історії країни заарештувало невзаємозамінні токени (NFT) та криптовалюту в рамках справи про шахрайство з податками. Подробиці наводить видання BBC News.

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Співробітники британської податкової заарештували трьох осіб за підозрою в ухиленні від виплати податків на суму £1,4 млн (майже $1,9 млн). Суд санкціонував вилучення та арешт криптоактивів на суму близько £5 тис. ($6,7 тис.) та трьох цифрових активів у форматі NFT, які поки не оцінили.

Передбачають, що підозрювані намагалися приховати особи, використовуючи "витончені методи", зокрема підробку та крадіжку особистих даних, фальшиві адреси, незареєстровані мобільні телефони, віртуальні приватні мережі (VPN), водночас вони запевняли, що займаються легальним бізнесом.

Заступник директора HMRC з економічних злочинів Нік Шарп назвав перший арешт NFT попередженням для всіх, хто планує приховувати свої доходи від держави.

"Ми постійно адаптуємось до нових технологій, щоб викривати злочинців, які намагаються приховати свої активи", — заявив він.

Як правило, витвори мистецтва цінні саме своєю унікальністю, проте в цифровому вигляді їх можна легко копіювати й поширювати в Інтернеті. За допомогою NFT файли можна перетворювати на так звані токени для створення в блокчейнах цифрового сертифіката права власності, який можна купувати та продавати.

Як зазначив портал Tom's Hardware, британська влада не розкриває, як саме їм вдалося вилучити NFT, адже децентралізована природа блокчейнів ускладнює будь-які операції з ними. Єдиний спосіб отримати доступ до токенів — використовувати закриті ключі та перевести активи на урядовий криптогаманець. Цілком можливо, що слідчі виявили ключ, записаний на аркуші паперу або зашифрований на спеціальному носії.

Раніше писали, що росіянина та його дружину-американку заарештували в США за легалізацію крадених $4,5 млрд у біткоїнах. Як передбачає слідство, підозрювані витрачали "відмиті" гроші на золото, NFT та інші покупки.

У жовтні минулого року у Великій Британії 17-річного шахрая відібрали криптовалюти на $2,7 млн у рамках справи про шахрайство. Школяра запідозрили в махінаціях із кредитними картками, збором конфіденційної інформації та відмиванні вкрадених грошей.