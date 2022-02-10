Витрачали на золото та NFT: росіянина заарештували за відмивання $4,5 млрд у біткоїнах

Із гаманця Іллі Ліхтенштейна вилучили крипти на $3,6 млрд, а ще близько $1 млрд він встиг вивести за допомогою дружини Хізер Морган, вважає слідство.

Правоохоронці США 8 лютого затримали подружню пару, яка має подвійне громадянство (США та РФ), за відмивання криптовалюти на суму $4,5 млрд після зламування біржі Bitfinex у 2016 році. Про це повідомляє американське Міністерство юстиції.

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У вівторок 34-річного Іллю Ліхтенштейна та його 31-річну дружину Хізер Морган заарештували в Нью-Йорку. В них вилучили біткоїнів на рекордну суму — $3,6 млрд, які, ймовірно, вкрали з Bitfinex у 2016 році. Припускають, що пара допомагала легалізувати 119 754 біткоїнів, вкрадених на Bitfinex, коли хакер зламав біржу і провів понад 2000 несанкціонованих транзакцій, які на той момент оцінювали в $71 млн, а за сучасним курсом загальна сума перевищує $4,5 млрд.

За даними слідства, протягом 5 років підозрювані відмили 25 тис. біткоїнів (близько $1 млрд). Інші гроші лежали на криптовалютному гаманці Іллі Ліхтенштейна. Частину незаконних доходів вони витратили на предмети розкоші, такі як золото, невзаємозамінні токени NFT та подарункові картки Walmart. Обом висунули звинувачення у змові з метою відмивання грошей, а також в обмані влади США.

Спочатку справу слухали у федеральному суді Манхеттена, де світовий суддя Дебра Фріман встановила заставу в розмірі $5 млн для Іллі Ліхтенштейна та $3 млн для Хізер Морган, а також зажадала, щоб їхні батьки заклали свої будинки як гарантію повернення обвинувачених до суду. Подружжю призначили домашній арешт та носіння електронних браслетів, а також заборонили брати участь у криптовалютних транзакціях під час слідства. Прокуратура вимагала повноцінного арешту, побоюючись втечі, проте суддя взяла до уваги слова адвоката Анірудха Бансала про те, що обвинувачені знали про розслідування з листопада 2021 року, проте не залишили країну.

[ + – ] Схема відмивання криптовалюти

Справу передали до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, де сімейній парі можуть призначити інші запобіжні заходи.

Заступник генерального прокурора Ліза Монако наголосила: фінансовий арешт став найбільшим в історії Мін'юсту США. Вона додала, що криптовалюта "не є безпечним притулком для злочинців".

Як пише Reuters, розслідування може бути пов'язане з крахом підпільного цифрового ринку у 2017 році, де відмивали частину викрадених коштів. За заявою влади США, частину грошей перевели в AlphaBay, аналог торгового майданчика eBay у Даркнеті. Крім того, кошти намагалися вивести через мережу обмінних пунктів та маскували під інвестиції в стартап Хізер Морган.

За даними компанії Elliptic, коли сайт AlphaBay закрили, правоохоронці могли отримати внутрішні журнали транзакцій та вийти на обліковий запис, зареєстрований на ім'я Іллі Ліхтенштейна.

Bitfinex заявила, що працює з Міністерством юстиції, щоб повернути вкрадені біткоїни власникам.

Подружжя має подвійне американо-російське громадянство, вони активно вели акаунти в соціальних мережах, а Хізер Морган також є реп-співачкою, відомою під псевдонімом Razzlekhan. Як пояснила Хізер на своєму вебсайт, псевдонім є посиланням на Чингісхана, "але з великою кількістю шику". Жінка також займалася живописом, дизайном одягу, веденням блогів, письменством та вела корпоративні тренінги. Одна з її недавніх статей була частково під назвою "Поради щодо захисту вашого бізнесу від кіберзлочинців" і містила інтерв'ю з власником криптовалютної біржі про способи запобігання шахрайству.

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