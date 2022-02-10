Тратили на золото и NFT: россиянина арестовали за отмывание $4,5 млрд в биткоинах

Из кошелька Ильи Лихтенштейна изъяли крипты на $3,6 млрд, а еще около $1 млрд он успел вывести при помощи супруги Хизер Морган, считает следствие.

Правоохранители США 8 февраля задержали супружескую пару, имеющую двойное гражданство (США и РФ), за отмывание криптовалюты на сумму $4,5 млрд после взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Об этом сообщает американское Министерство юстиции.

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Во вторник 34-летнего Илью Лихтенштейна и его 31-летнюю жену Хизер Морган арестовали в Нью-Йорке. У них изъяли биткоинов на рекордную сумму — в $3,6 млрд, которые, предположительно, украли из Bitfinex в 2016 году. Предполагается, что пара помогала легализовать 119 754 биткоина, украденных на Bitfinex, когда хакер взломал биржу и провел более 2000 несанкционированных транзакций, которые на тот момент оценивались в $71 млн, а по современному курсу общая сумма превышает $4,5 млрд.

По данным следствия, в течение 5-ти лет подозреваемые отмыли 25 тыс. биткоинов (около $1 млрд). Остальные деньги лежали на криптовалютном кошельке Ильи Лихтенштейна. Часть незаконных доходов они потратили на предметы роскоши, такие как золото, невзаимозаменяемые токены NFT и подарочные карты Walmart. Обоим предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег, а также в обмане властей США.

Сначала дело слушали в федеральном суде Манхэттена, где мировой судья Дебра Фриман установила залог в размере $5 млн для Ильи Лихтенштейна и $3 млн для Хизер Морган, а также потребовала, чтобы их родители заложили свои дома в качестве гарантии возвращения обвиняемых в суд. Супругам назначили домашний арест и ношение электронных браслетов, а также запретили участвовать в криптовалютных транзакциях на время следствия. Прокуратура требовала полноценного ареста, опасаясь побега, однако судья приняла во внимание слова адвоката Анирудха Бансала о том, что обвиняемые знали о расследовании с ноября 2021 года, однако не покинули страну.

[ + – ] Схема отмывания криптовалюты

Дело передали в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, где семейной паре могут назначить другие меры пресечения.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако подчеркнула: финансовый арест стал крупнейшим в истории Минюста США. Она добавила, что криптовалюта "не является безопасным убежищем для преступников".

Как пишет Reuters, расследование может быть связано с крахом подпольного цифрового рынка в 2017 году, где отмывали часть похищенных средств. По заявлению властей США, часть денег была переведена в AlphaBay, аналог торговой площадки eBay в Даркнете. Кроме того, средства пытались вывести через сеть обменных пунктов и маскировали под инвестиции в стартап Хизер Морган.

Согласно данным компании Elliptic, когда сайт AlphaBay закрыли, правоохранители могли получить внутренние журналы транзакций и выйти на учетную запись, зарегистрированную на имя Ильи Лихтенштейна.

Bitfinex заявила, что работает с Министерством юстиции, чтобы вернуть украденные биткоины владельцам.

Оба супруга имеют имеют двойное американо-российское гражданство, они активно вели аккаунты в социальных сетях, а Хизер Морган также является рэп-певицей, известной под псевдонимом Razzlekhan. Как объяснила Хизер на своем веб-сайте, псевдоним является отсылкой к Чингисхану, "но с большим количеством шика". Женщина также занималась живописью, дизайном одежды, ведением блогов, писательством и вела корпоративные тренинги. Одна из ее недавних статей была частично озаглавлена "Советы по защите вашего бизнеса от киберпреступников" и содержала интервью с владельцем криптовалютной биржи о способах предотвращения мошенничества.

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