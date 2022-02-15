Ущерб на $1,9 млн: в Великобритании впервые арестовали NFT из-за мошенничества

Эксперты полагают, что налоговики перевели диджитал-активы на правительственный криптокошелек, однако где они добыли закрытые ключи шифрования — неизвестно.

Управление по налоговым и таможенным сборам Ее Величества (англ. Her Majesty's Revenue and Customs — HMRC) впервые в истории страны арестовало невзаимозаменяемые токены (NFT) и криптовалюту в рамках дела о мошенничестве с налогами. Подробности приводит издание BBC News.

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Сотрудники британской налоговой арестовали троих человек по подозрению в уклонении от выплаты налогов на сумму £1,4 млн (почти $1,9 млн). Cуд санкционировал изъятие и арест криптоактивов на сумму около £5 тыс. ($6,7 тыс.) и трех цифровых активов в формате NFT, которые пока не оценили.

Предполагается, что подозреваемые пытались скрыть свои личности, используя "изощренные методы", в том числе подделку и кражу личных данных, фальшивые адреса, незарегистрированные мобильные телефоны, виртуальные частные сети (VPN), при этом они уверяли, что занимаются легальным бизнесом.

Замдиректора HMRC по экономическим преступлениям Ник Шарп назвал первый арест NFT предупреждением для всех, кто планирует скрывать свои доходы от государства.

"Мы постоянно адаптируемся к новым технологиям, чтобы разоблачать преступников, пытающихся скрыть свои активы", — заявил он.

Как правило, произведения искусства ценны именно своей уникальностью, однако в оцифрованном виде их можно без труда копировать и распространять в Интернете. С помощью NFT файлы можно превращать в так называемые токены для создания в блокчейнах цифрового сертификата права собственности, который можно покупать и продавать.

Как отметил портал Tom's Hardware, британские власти не раскрывают, как именно им удалось изъять NFT, ведь децентрализованная природа блокчейнов осложняет любые операции с ними. Единственный способ получить доступ к токенам — использовать закрытые ключи и перевести активы на правительственный криптокошелек. Вполне возможно, что следователи обнаружили ключ, записанный на листе бумаги или зашифрованный на специальном носителе.

Ранее писали, что россиянина и его жену-американку арестовали в США за легализацию краденных $4,5 млрд в биткоинах. Как предполагает следствие, подозреваемые тратили "отмытые" деньги на золото, NFT и другие покупки.

В октябре прошлого года в Великобритании 17-летнего мошенника отобрали криптовалюты на $2,7 млн в рамках дела о мошенничестве. Школьника заподозрили в махинациях с кредитными картами, сбором конфиденциальной информации и отмывании украденных денег.