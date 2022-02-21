Криптовалюта впала і це добре: творець Ethereum розповів, що очікує ринок

Віталік Бутерін називає спад тимчасовим та вважає, що пережити "криптозиму" зможуть лише найсильніші проєкти.

Віталік Бутерін, співзасновник блокчейну Ethereum, вважає, що нинішнє падіння цін на токени (так звана "криптозима") може зіграти на руку деяким проєктам. Про це повідомляє bloomberg.com.

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"Ті, хто добре розуміються на криптографії, раби "ведмежому ринку", — сказав Бутерін в інтерв'ю Bloomberg. "Річ у тому, що коли протягом тривалого часу ціни зростають, багато людей стають щасливішими, проте зростання цін протягом тривалого часу привертає увагу спекулянтів".

Ціни на криптовалюту впали з моменту досягнення рекордних максимумів на початку листопада 2021 — криптовалютний індекс Bloomberg Galaxy впав приблизно на 45%, якщо порівняти з історичним максимумом. "Ефір" за той самий період упав приблизно на 40%, зазначає ЗМІ.

Після останньої "криптозими" у 2018 році ринок пережив бум: ресурс CoinGecko, який відстежує курс криптовалют, містить 12 588 найменувань токенів. Під час останньої "бичачої" фази багато людей вклалися в цифрові активи, завдяки чому з'явилося безліч історій про мільйонерів або мільярдерів "за одну ніч", але прибуток одного — це втрати іншого, пишуть журналісти. Схеми маніпулювання ринком, такі як "накачування" та "скидання", почастішали, і їх застосовували люди тільки заради отримання короткострокового прибутку.

[ + – ] Віталік Бутерін, співзасновник блокчейну Ethereum Фото: Ведомости

"Криптозима" — це час, коли маніпуляції припиняються, проєкти, створені заради швидкої наживи, зникають, і ви можете побачити, які проєкти є довгостроковими", — сказав Бутерін.

Він додав, що "криптозима" може допомогти тим, хто тільки-но почав створювати проєкти в галузі криптографії, — розробники зможуть зосередитися на покращенні своїх технологій.

Бутерін дав коментар виданню після того, як популярний криптопротокол Wormhole зламали, завдяки чому хакерам вдалося вкрасти крипти на суму понад $300 млн. Бутерін ще в січні попередив про ризики використання міжблочних мостів, таких як Wormhole.

Останніми роками Бутерін зосередив свою увагу на масштабування Ethereum, зазначає медіа. Популярний блокчейн вже давно критикують через те, що транзакції в Ethereum можуть бути повільними й дорогими. Проте проєкт Ethereum Foundation покликаний удосконалити блокчейн за допомогою оновлень.

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