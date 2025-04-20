ВС РФ используют перемирие по максимуму: подтягивают резервы и разминируют территорию

Российские оккупанты используют временное прекращение огня, чтобы обустроить позиции и подтянуть резервы.

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Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Кацапы используют приказ не стрелять с нашей стороны для того, чтобы вытащить своих 200-х, провести разминирование, подвезти продукты с водой и обустраивают позиции", — проинформировали они.

Военный эксперт Александр Коваленко также отмечает, что оккупанты используют прекращение огня по максимуму. С момента его объявления, по его информации, в зоне боевых действий уже произошло со стороны РФ более 20 штурмовых действий, более 400 обстрелов с использованием ствольной и реактивной артиллерии. Также достаточно активно применяются ударные дроны.

"В свою очередь, практически по всей зоне боевых действий оккупационные войска сейчас осуществляют достаточно свободное, без повышенных рисков перемещение сил и средств, накопление резервов и осуществляют явную подготовку к началу достаточного интенсивного наступления. По сути, Россия в одностороннем порядке, объявившая некое "Пасхальное перемирие", сейчас занимается беспрепятственной подготовкой к дальнейшей катализации боевых действий, которую оправдает тем, что Украина якобы сорвала "перемирие", — написал эксперт.

Он добавил, что этим президент РФ Владимир Путин в очередной раз переиграл президента США Дональда Трампа, потому что этот ход Путину удался, и Трамп сохранит свое присутствие в орбите лояльности Кремлю.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже отметил, что как такового перемирия нет. Начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения РФ дронов-камикадзе — только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии. Наиболее активные действия российская армия этим утром проводит на Покровском и Северском направлениях. На этих и некоторых других частях фронта продолжается применение российского тяжелого вооружения.

"За время с 00:00 до 12:00 этих суток произошло уже 26 российских штурмовых действий. Фактически или Путин не контролирует полностью свою армию, или ситуация доказывает, что у них в России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", — написал Зеленский.

Напомним, что Виталий Портников назвал объявленное Путиным "пасхальное перемирие" — это его дипломатический маневр, направленный не на Украину, а прежде всего на Соединенные Штаты Америки.