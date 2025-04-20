ЗС РФ використовують перемир'я по максимуму: підтягують резерви і розміновують територію

Російські окупанти використовують тимчасове припинення вогню, щоб облаштувати позиції та підтягнути резерви.

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Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Кацапи використовують наказ не стріляти з нашого боку для того, щоб витягнути своїх 200-х, провести розмінування, підвезти харчі з водою та облаштовують позиції", — проінформували вони.

Військовий експерт Олександр Коваленко також відзначає, що окупанти використовують припинення вогню по максимуму. З моменту його оголошення, за його інформацією, в зоні бойових дій вже відбулося з боку РФ понад 20 штурмових дій, понад 400 обстрілів з використанням ствольної та реактивної артилерії. Також досить активно застосовуються ударні дрони.

"У свою чергу, практично по всій зоні бойових дій окупаційні війська зараз здійснюють досить вільне, без підвищених ризиків переміщення сил і засобів, накопичення резервів та здійснюють явну підготовку до початку достатнього інтенсивного наступу. По суті, Росія в односторонньому порядку, яка оголосила якесь "Великоднє перемир'я", зараз займається безперешкодною підготовкою до подальшої каталізації бойових дій, яку виправдає тим, що Україна нібито зірвала "перемир'я", — написав експерт.

Він додав, що цим президент РФ Володимир Путін вкотре переграв президента США Дональда Трампа, бо цей хід Путіну вдався, і Трамп збереже свою присутність в орбіті лояльності Кремлю.

Президент України Володимир Зеленський теж відзначив, що як такого перемир'я немає. Починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування РФ дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння.

"За час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій. Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", — написав Зеленський.

Нагадаємо, що Віталій Портніков назвав оголошене Путіним "великоднє перемир’я" — це його дипломатичний маневр, спрямований не на Україну, а передусім на Сполучені Штати Америки.