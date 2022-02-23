Інвестори відмовляються від біткоїну: експерт передбачив падіння вартості на 27%

Підтримка першої криптовалюти знижується і незабаром може впасти нижче за $3,7 тис.

Вартість біткоїну може обвалитися через зменшення підтримки з боку інвесторів. Про це сайту Business Insider розповіла фундаторка аналітичної компанії Fairlead Strategies Кеті Стоктон.

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За її словами, індикатори підтримки криптовалюти погіршуються, що може значно вплинути на її вартість. Рівнем підтримки вважають психологічно привабливу ціну, за якої більше людей хоче купити актив, аніж продати. Якщо ж охочих продати стає більше – ціну вважають "пробитою".

Зараз BTC торгується з ключовим рівнем підтримки близько $3,7 тис., і якщо він буде "пробитий", то вторинна підтримка може опуститися до $27,2 тис. Іншими словами, криптовалюта ризикує втратити до 27% актуальної вартості.

"У середньостроковій перспективі спадний імпульс все ще зберігається, а тижневий стохастик став нижчим, що ще більше збільшує ймовірність пробивання", — розповіла Кеті Стоктон.

Стохастик — це індикатор, що показує стан ціни на сьогодні проти цін за певний період у минулому.

За словами Кеті Стоктон, падіння біткоїна стане найімовірнішим, якщо рівень підтримки за підсумками двох послідовних тижневих закриттів торгів виявиться нижчим за $37,4 тис. Якщо цей рівень проб'ють, то розробникам слід вжити заходів, адже довгостроковий імпульс перемістився з "бичачої" зони швидкого зростання в нейтральну. Водночас короткостроковий імпульс знаходиться у "ведмежій" позиції зниження. Імпульсом (momentum) називають швидкість зміни ціни.

"Короткостроковий імпульс зараз спрямовується вниз, що говорить про те, що короткострокові умови перепродажу можуть не запобігти прориву рівня підтримки на цьому тижні", — підкреслила Стоктон.

За її прогнозом, якщо біткоїн зможе повернути назад нещодавні втрати, то зустріне опір близько $42,5 і зможе потенційно зрости на 13% від поточних рівнів. Опір є протилежністю підтримки, тобто показником балансу між продажем та купівлею активу.

У вівторок, 22 лютого, біткоїн торгувався з мінімальною ціною $36,5 тис., а потім відновився приблизно до $38 тис. Криптовалюта перебуває в режимі відсутності ризику відтоді, як у листопаді вона досягла максимуму близько $69 тис. Нещодавня слабкість посилилася очікуваним підвищенням відсоткових ставок Федеральною резервною системою та зростанням напруженості між Росією та Україною на тлі можливого вторгнення.

Раніше співзасновник криптовалютної біржі Huobi Ду Цзюнь передбачив, що біткоїн продовжить падіння до 2025 року. За його словами, у всьому винен процес під назвою халвінг, коли винагороди за підтвердження транзакцій та за майнінг скорочуються на 50%.