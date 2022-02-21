Біткоїн продовжить падіння до 2025 року: експерт розповів чому

Існує безліч факторів, які можуть вплинути на ринок, — серед них, наприклад, геополітичні проблеми, війна або пандемія коронавірусу, впевнений засновник криптобіржі Huobi.

Співзасновник однієї з найбільших у світі криптовалютних бірж Huobi, Ду Цзюнь, вважає, що підвищення вартості Bitcoin протягом кількох років, аж до 2025 року, може не бути, повідомляє телеканал CNBC.

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Експерт припускає, що "бичачі" фази Bitcoin тісно пов'язані з процесом під назвою "халвінг", який періодично настає раз на чотири роки. Халвінг — це скорочення винагороди за підтвердження транзакцій та за майнінг на 50%.

За словами Ду, після халвінгу в травні 2020 року, біткоїн досяг історичного максимуму, перевищивши $68 тис. Аналогічний випадок стався у 2016 році — через рік Bitcoin досяг рекордного на той момент максимуму. Але після обох піків біткоїн падав, нагадав фахівець.

Зараз криптовалюта просіла майже на 40% від рекордного рівня, досягнутого в листопаді 2021-го, хоча BTC все ще не досягнув мінімумів, зазначених у січні минулого року.

Наступне падіння, пов'язане з "халвінгом", розпочнеться у 2024 році.

"Якщо цей цикл продовжиться, то ми зараз перебуваємо на ранній стадії "ведмежого" ринку. Важко передбачити, що точно станеться далі, тому що існує безліч інших факторів, які можуть вплинути на ринок — наприклад, геополітичні проблеми, включаючи війну, або загострення пандемії коронавірусу", — зазначив експерт.

Також Ду сказав, що недавнє падіння цін на криптовалюту змусило деяких учасників ринку занепокоїтися, що так звана "криптозима", або тривалий період "ведмежої" активності, може мати сумні наслідки.

Раніше повідомлялося, що вартість коїнів різко пішла вниз через хакерську атаку на платформу невзаємозамінних токенів (NFT) OpenSea. Наприклад, вартість Bitcoin впала нижче за $40 тис. за монету.

Верховна Рада затвердила законопроєкт щодо легалізації криптовалюти в Україні. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, криптоактиви досі перебувають у тіні, тоді як Україна входила до топ-5 країн-криптолідерів.