Биткоин продолжит падение до 2025 года: эксперт рассказал почему

Существует множество факторов, которые могут повлиять на рынок — в их числе, например, геополитические проблемы, война или пандемия коронавируса, уверен основатель криптобиржи Huobi.

Соучредитель одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж Huobi, Ду Цзюнь, считает, что повышения стоимости Bitcoin в течении нескольких лет, вплоть до 2025 года, может не быть, сообщает телеканал CNBC.

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Эксперт предполагает, что "бычьи" фазы Bitcoin тесно связаны с процессом под названием "халвинг", который периодически наступает раз в четыре года. Халвинг — это сокращение вознаграждения за подтверждение транзакций и за майнинг на на 50%.

По словам Ду, после халвинга в мае 2020 года, биткоин достиг исторического максимума, превысив $68 тыс. Аналогичный случай произошел в 2016 году — через год Bitcoin достиг рекордного на тот момент максимума. Но после обоих пиков биткоин падал, напомнил специалист.

В настоящее время криптовалюта просела почти на 40% от рекордного уровня, достигнутого в ноябре 2021-го, хотя BTC все еще не достиг минимумов, отмеченных в январе прошлого года.

Следующее падение, связанное с "халвингом", начнется в 2024 году.

"Если этот цикл продолжится, то мы сейчас находимся на ранней стадии "медвежьего" рынка. Трудно предугадать, что точно случится дальше, потому что существует множество других факторов, которые могут повлиять на рынок — например, геополитические проблемы, включая войну, или обострение пандемии коронавируса", — отметил эксперт.

Также Ду сказал, что недавнее падение цен на криптовалюту заставило некоторых участников рынка забеспокоиться о том, что так называемая "криптозима", или длительный период "медвежьей" активности, может иметь печальные последствия.

Ранее сообщалось, что стоимость коинов резко пошла вниз из-за хакерской атаки на платформу невзаимозаменяемых токенов (NFT) OpenSea. Например, стоимость Bitcoin упала ниже $40 тыс. за монету.

Верховная Рада утвердила законопроект о легализации криптовалюты в Украине. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, криптоактивы до сих пор находятся в тени, в то время как Украина входила в топ-5 стран-криптолидеров.