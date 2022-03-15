РФ заборонила в'їзд прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо

Російське керівництво запровадило санкції щодо 313 канадських міністрів, депутатів та інших осіб.

Росія на тлі повномасштабного вторгнення в Україну ввела санкції у відповідь щодо Канади. Рішення влади РФ передбачає заборону на в'їзд прем'єр-міністру країни Джастіну Трюдо, а також 312 міністрам, депутатам та іншим особам. Про це у вівторок, 15 березня, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Росії на своїй сторінці у Facebook.

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У дипломатичному відомстві РФ заявили, що запровадження санкцій щодо Канади є "вимушеним" заходом і відповіддю на "ворожі дії нинішнього канадського режиму".

У МЗС Росії зазначили, що раніше Канада "лихоманково" вводила санкції проти вищого керівництва та практично всіх депутатів РФ і змагалася в "русофобському ражі" із США.

"Кожен русофобський наскок, чи йдеться про напади на російські дипломатичні місії, закриття повітряного простору або фактичний розрив Оттавою двосторонніх економічних зв'язків — на шкоду канадським інтересам, — неминуче отримає рішучу та необов'язково симетричну відсіч", — запевнили в МЗС.

До списку санкцій, зокрема, потрапили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, міністерка закордонних справ Мелані Джолі, міністр громадської безпеки Марко Мендісіно, міністерка національної оборони Аніта Ананд, міністерка міжнародної торгівлі Мері Анг та інші.

Нагадаємо, сьогодні РФ також запровадила санкції щодо президента США Джо Байдена й американських топчиновників.

Також ми писали про те, як Сполучені Штати ввели санкції щодо дружини прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, його дітей, а також депутатів Держдуми РФ.