Через наступ ЗСУ: Росія перекидає війська до Криму та на південь України, – ГУР

За даними представника української розвідки Вадима Скібіцького, ЗС РФ вивели з Донецької області тактичні групи повітрянодесантних військ і відправили їх до окупованого Херсона.

Через успішний наступ української армії Росія змушена перекидати свої війська на південь України та Крим. Про це в інтерв'ю The Guardian розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Вони збільшують чисельність своїх військ, готуються до нашого контрнаступу [на півдні України] і, можливо, готуються розпочати власний наступ", — зокрема, прокоментував Скібіцький.

Як розповідає Скібіцький, два тижні тому ЗС РФ вивели з Донецької області тактичні групи повітрянодесантних військ і відправили їх до окупованого Херсона. Туди ж загарбники відправляють війська свого Східного військового округу, які раніше використовувалися для атаки на Слов'янськ.

Попри перекидання батальйонних груп з Донбасу, країна-агресор продовжить свій наступ на Донеччині, хоч і з меншою інтенсивністю, продовжує Скібіцький.

Південні регіони є ключовими для російських окупантів — насамперед через Крим. Якби Росія виграла битву на півдні та сході України, вона продовжила б наступ з метою захопити ще більше території. Для цього можуть використовуватись нові підрозділи, які зараз формуються на території країни-агресора, пояснює представник ГУР.

"Зараз вони [росіяни] створюють стрілецькі батальйони резервістів у кожному російському військовому окрузі та третій армійський корпус у західному військовому окрузі [РФ]", — уточнив він.

Скібіцький також розповів журналістам, що в районі Харкова ЗС РФ зосередили зусилля на захисті своїх позицій та недопущенні виходу українських сил на українсько-російський кордон.

Нагадаємо, політолог Володимир Молчанов розповів Фокусу, що суттєво ускладнити життя росіянам на окупованій території допоможе відключення регіону від газу та електроенергії. Але в цьому випадку може постраждати й громадянське населення, тож треба зважувати всі ризики, каже він.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ "закрили" для росіян залізничний міст у Херсоні.