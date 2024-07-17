У ВМС України розкрили дані щодо кількості знищених російських кораблів (відео)

За словами Дмитра Плетенчука, наразі у Чорному морі залишились лише чотири російські підводні човни, три з яких є носіями крилатих ракет.

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За час повномасштабного вторгнення російських військ Україна знищила 28 кораблів країни-окупанта. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Загальна цифра дорівнює 28, з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено в сухому доці", — сказав Плетенчук.

Водночас він пояснив, що важливим фактором є не тільки кількість знищених кораблів, а й їх якість.

"Серед знищених кораблів – три носії крилатих ракет, підводний човен і два нових кораблі, найновітніших – "Аскольд" і "Циклон", це фактично представники всіх класів, починаючи від флагмана, який був ракетним крейсером, і закінчуючи ракетними катерами, закінчуючи одиницями, які призначені для перекидання невеликої кількості десанту та патрулювання, такі як: "Раптор", "Серна", "Тунець", — наголосив Плетенчук.

Він також повідомив, що у Чорному морі наразі залишилось лише чотири підводні човни, три з яких є носіями крилатих ракет.

"Два з них постійно можуть виходити в море", — уточнив Плетенчук.

Нагадаємо, 15 липня Дмитро Плетенчук заявив, що Росія вивела з окупованого Криму усі сторожові кораблі свого Чорноморського флоту.

5 липня командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявив, що Росія втратила військово-морський центр у Криму.