В ВМС Украины раскрыли данные по количеству уничтоженных российских кораблей (видео)

По словам Дмитрия Плетенчука, сейчас в Черном море остались только четыре российские подводные лодки, три из которых являются носителями крылатых ракет.

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За время полномасштабного вторжения российских войск Украина уничтожила 28 кораблей страны-оккупанта. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Общая цифра равна 28, с учетом уничтоженной подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая была поражена в сухом доке", — сказал Плетенчук.

В то же время он пояснил, что важным фактором является не только количество уничтоженных кораблей, но и их качество.

"Среди уничтоженных кораблей — три носителя крылатых ракет, подводная лодка и два новых корабля, новейших — "Аскольд" и "Циклон", это фактически представители всех классов, начиная от флагмана, который был ракетным крейсером, и заканчивая ракетными катерами, заканчивая единицами, которые предназначены для переброски небольшого количества десанта и патрулирования, такие как: "Раптор", "Серна", "Тунец", — подчеркнул Плетенчук.

Он также сообщил, что в Черном море пока осталось только четыре подводные лодки, три из которых являются носителями крылатых ракет.

"Два из них постоянно могут выходить в море", — уточнил Плетенчук.

Напомним, 15 июля Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота.

5 июля командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия потеряла военно-морской центр в Крыму.