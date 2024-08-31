Полетели в Россию и Беларусь: последствия ночной атаки "шахедов" на Украину (фото)

ПВО работала в восьми областях Украины. Было сбито 24 дрона, а 25 — упали самостоятельно.

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В ночь на 31 августа россияне нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории оккупированной Донецкой области и 52-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

Сообщается, что в результате противовоздушного боя было сбито 24 ударных БпЛА Shahed-131/136, а еще 25 локально потеряны (упали самостоятельно).

Два беспилотника полетели в направлении России, еще один — в Беларусь.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

Полтавская область

Начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин о последствиях атаки на область не сообщал. Также ничего не писала и.о. городского головы Екатерина Ямщикова. Местные Telegram-каналы информировали о работе ПВО.

Черкасская область

В Черкасской области сбили три "шахеда", сообщил глава области Игорь Табурец.

Из-за падения обломков в Черкасском районе повреждены четыре частных дома. Люди не пострадали.

Днепропетровская область

На Днепропетровщине также было сбито 3 "шахеда", сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Ночью враг бил из артиллерии по Никополю и Марганцу, проинформировал чиновник. Пострадала 58-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждены 7 многоэтажек и 4 частных дома, хозяйственная постройка. Повреждены админздание, магазины, салон красоты, агентство недвижимости, стоматологический кабинет, автобусная остановка, медучреждение и лицей. Задело линии электропередач и газопровод.

Черниговская область

Глава Черниговской области Вячеслав Чаус подробности ночной атаки не обнародовал.

Кировоградская область

После тревог на Кировоградщине обошлось без последствий, сообщил глава области Андрей Райкович.

Николаевская область

Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, в ночь на 31 августа силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один БпЛА типа "шахед".

Сумская область

Ночью и утром на Сумщине из-за российских ударов было зафиксировано 73 взрыва.

Оккупанты били из ствольной артиллерии, применили КАБы, минометы, сбросы с дронов и осуществили атаки ударными БПЛА типа "Ланцет", сообщили в ОВА.

Напомним, в субботу, 31 августа, Киевщина пережила уже четвертую воздушную атаку за эту неделю. В городе и области без разрушений и пострадавших.